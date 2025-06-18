ATV ekranlarında yayınlanan Aile Saadeti dizisindeki performansıyla adından söz ettiren Kürşat Demir'in hayatı ve kariyeri araştırılıyor. "Aile Saadeti Selim kimdir?" sorusunu yönelten izleyiciler için, Kürşat Demir'in biyografisi, eğitim hayatı ve rol aldığı projeleri sizler için derledik. "Kürşat Demir kaç yaşında, nereli?" gibi aramalarla gündeme gelen oyuncu, tiyatro kökeni ve yurt dışı eğitimiyle dikkat çekiyor. Peki, Kürşat Demir kimdir? Aile Saadeti Selim (Kürşat Demir) kaç yaşında, nereli?

KÜRŞAT DEMİR KİMDİR?

Kürşat Demir, ATV'nin yaz dizisi Aile Saadeti'nde "Doberman Selim" karakterine hayat veriyor. Selim, yeni nesil bir gangster izlenimi verir; rap müzikle ilgilidir ve etrafına güven sarsıcı bir karakter olarak tanınıyor. Ancak, hikâye ilerledikçe Selim'in iyi niyetli yanları da ortaya çıkıyor ve konağın sakinleriyle yaşadığı çatışmalı ama duygusal ilişkiler dikkat çekiyor.

KÜTŞAT DEMİR HANGİ DİZİLERDE YER ALDI?

Kürşat Demir, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden 2016 yılında mezun oldu. Ayrıca İngiltere'de Falmouth Üniversitesi'nde Erasmus eğitimi alarak oyunculuk bilgisini uluslararası düzeye taşıdı. Eğitim hayatının ardından televizyon kariyerine başlayan Demir, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Prens, Adı Sevgi, Kafa Doktoru gibi projelerde de rol aldı.