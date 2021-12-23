Kurdaki düşüşün fiyatlara yansıması bekleniyor

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Hükümetin eriyen TL'ye destek hamlesi vatandaşta çarşı-pazardaki fiyatların da düşeceği beklentisi yarattı. Ancak DW Haber'in, İstanbul sokaklarında mikrofon uzattığı vatandaşlar, "Fiyat düşme olayı bizim ülkemizde hiçbir zaman olmaz" diyor.

Doların sert düşüşüne paralel olarak firmaların ürünlerde indirime gittiğini düşünüyor musunuz? #Dolar | #İndirim — Haberler (@Haberler) December 22, 2021

DailyMotion.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet