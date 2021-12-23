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Kurdaki düşüşün fiyatlara yansıması bekleniyor

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Hükümetin eriyen TL'ye destek hamlesi vatandaşta çarşı-pazardaki fiyatların da düşeceği beklentisi yarattı.

İSTANBUL (DailyMotion.com) - Hükümetin eriyen TL'ye destek hamlesi vatandaşta çarşı-pazardaki fiyatların da düşeceği beklentisi yarattı. Ancak DW Haber'in, İstanbul sokaklarında mikrofon uzattığı vatandaşlar, "Fiyat düşme olayı bizim ülkemizde hiçbir zaman olmaz" diyor.

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