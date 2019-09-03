Kural bozmayan Derin Talu, yeni yaşını mayolu pozuyla kutladı

03.09.2019 14:27

Son dönemlerin en popüler isimleri haline gelen Defne Samyeli'nin kızlarından Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımıyla öne çıktı.

"ARTIK YAZAMAYACAKSINIZ"

Güzelliğiyle büyüleyen ve fiziği ile de dikkat çeken Derin Talu, sosyal medya hesabından 16'ncı doğum gününü ilginç bir mesajla kutladı. Geçen yılki doğum günü paylaşımında elinde 15 yazan balonla poz veren Derin Talu, bu yıl da aynı pozu vererek altına "Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız" notunu düştü.

"BU KIZ NASIL 16?"

Derin Talu'nun imalı doğum günü paylaşımına takipçileri bu kez de "Bu kız 16 ise ben zigotum" yorumlarını yaptılar.

"CANIM KIZIM İYİ Kİ DOĞDUN"

Defne Samyeli, 16 yaşına giren kızı Derin Talu'nun doğum gününü "Canım kızım iyi ki doğdun! Seni çok seviyorum nice güzel yaşlara" mesajıyla kutladı.