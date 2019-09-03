Kural bozmayan Derin Talu, yeni yaşını mayolu pozuyla kutladı

Kural bozmayan Derin Talu, yeni yaşını mayolu pozuyla kutladı

Son dönemim çok konuşulan ismi Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu, 16'ncı doğum gününü ilginç bir mesajla kutladı. Talu paylaşımına "Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız" notunu düştü

03.09.2019 14:27
Kural bozmayan Derin Talu, yeni yaşını mayolu pozuyla kutladı

Son dönemlerin en popüler isimleri haline gelen Defne Samyeli'nin kızlarından Derin Talu, sosyal medya hesabından yaptığı doğum günü paylaşımıyla öne çıktı.

"ARTIK YAZAMAYACAKSINIZ"

Güzelliğiyle büyüleyen ve fiziği ile de dikkat çeken Derin Talu, sosyal medya hesabından 16'ncı doğum gününü ilginç bir mesajla kutladı. Geçen yılki doğum günü paylaşımında elinde 15 yazan balonla poz veren Derin Talu, bu yıl da aynı pozu vererek altına "Artık bu kız nasıl 15 yazamayacaksınız" notunu düştü.

"BU KIZ NASIL 16?"

Derin Talu'nun imalı doğum günü paylaşımına takipçileri bu kez de "Bu kız 16 ise ben zigotum" yorumlarını yaptılar.

"CANIM KIZIM İYİ Kİ DOĞDUN"

Defne Samyeli, 16 yaşına giren kızı Derin Talu'nun doğum gününü "Canım kızım iyi ki doğdun! Seni çok seviyorum nice güzel yaşlara" mesajıyla kutladı.

Kural bozmayan Derin Talu, yeni yaşını mayolu pozuyla kutladı
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YORUMLAR (32)

  • BUBİ:
    Maşallah bu ne ya , ortalık yobaz kaynıyor . Sözde namus tellalları , ortalıkta cirit atıyor . Ne derler bilir misiniz '' övünen öküz tarlayı pislermiş '' HERKES KENDİ EVİNİN ÖNÜNÜ SÜPÜRSÜN . Herkesin ahireti kendine , kendi hesabını kendi verecek , size ne oluyor ?
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  • DELİDİR NE YAZSA YERİDİR:
    Sevgili '' BİR ANNE '' Hiç kimse başka bir kişi için yaşamak zorunda değildir . O ne der bu ne derler le de yaşanmaz . Karakteri zayıf olan onu örnek alabilir fakat yavrunu iyi yetiştirdiğin taktirde hiç bir çamur bulaşmaz . . . Eğitim şart
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  • SEVTAP:
    sizene yahu. herkes istediği pozu paylaşır. bende 17 yim ama bunlar gibi pozlarım var. bir sıkıntı olmuyor
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  • ZIMPARA:
    Sefaletin, rezaletin dibi. . . Rağbet edilen şey mayosu . . . . Aklı, fikri , ürettiği, ahlakı , erdemi değil. .
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  • BİR ANNE.:
    15 yaşından beri yarı çıplak pozlarını, sapık dolu ortamlarda paylaşıp, sapıkların küçük yaştaki kızlara, çocuklara karşı bakış açısını daha da kötüye yöneltmesi çok ama çok kötü. Zaten ortalık pedofili kaynıyor. 15, 16 yaşında kız çocuğunun seksi görünme çabası, erotik pozlar vermesi resmen ahlak dışı. Sapıkları azdıran pozlar vermeyin sevgili güzel çocuklar. Yaşınıza uygun şirin pozlar verin illa poz verecekseniz ve paylaşacaksanız. Annesi de bunu düşünmüyor mu acaba, uyarmıyor mu acaba? :((
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  • DOĞRU:
    SAPIKLARIN BAKIŞ AÇISI SORUN DEĞİLDE KIZIN BÖYLE GİYİNMESİ Mİ SORUN? OLAYLARI KENDİ İSTEDİĞİNİZ YÖNE ÇEVİRMEDE BİR NUMARASINIZ. ZİHNİYETLERİNİZİ DÜZELTİN LÜTFEN
    5 12 Yayından Kaldır
  • SUAT KEÇELİ - BALIKESİR:
    babam 30 küsur yıl macaristan''da berberlik yaptı. orada neler gördük neler. aklın tutulup kaldığı güzellikler. bu genç kızı abartmanız bana komik. o ve ailesi eminim herşeyin farkında. parayı yaparsa anca bu ülkede yapar. çünkü ancak bu ülkede ilgi çekebilir. annesi gibi akıllı. anasına bak kızını al.
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