KUMLUCA'DA 50 MİLYON DOMATES FİDESİ DİKİLİYOR
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KUMLUCA'DA 50 MİLYON DOMATES FİDESİ DİKİLİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ÖRTÜ altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da güz dönemi domates ekimleri başladı.

ÖRTÜ altı sebze üretim merkezlerinden Kumluca'da güz dönemi domates ekimleri başladı. 60 bin dekar alanda örtü altı sebze yetiştirilen ilçede 30 bin dekara 50 milyon kök domates fidesi dikiliyor.

Kumluca'da domates ekimleri, güzlük, kışlık ve baharlık olmak üzere 3 bölümde ekiliyor. Ekim ayı sonu veya kasım ayı başlarında ilk hasadı yapılacak olan güzlük dönemi domateslerin dikimleri 25 Ağustos itibarıyla başladı. Kumluca genelinde önümüzdeki haziran ayında sona erecek olan örtü altı sebze sezonunda 60 bin dekar alanın 30 bini domates, geri kalan kısmında ise biber, salatalık, patlıcan ve kabak türlerinin üretimi yapılacak. Güz dönemi domates dikimi yapan çiftçileri ziyaret eden Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, 2021-2022 sezonumuzda toprakla fidelerimizi buluşturmaya başladık. Kazasız belasız bol kazançlı bir sezon diliyorum. Kumluca'mızda ortalama 30 bin dekar alanda domates üretimi yapıyoruz. Bunlar güzlük olarak dikiliyor. Daha sonra sezonluklar dikilecek. Daha sonra baharlıklar dikilecek dedi. Güz sezonu ürünlerinin 2,5 ay sonra; sezonluk dikilenlerin ise 2 veya 3'üncü ayda sofralarda olacağına işaret eden Hidayet Kökce, 2'nci ayda dikilenlerin ise nisan ve mayıs aylarında piyasaya çıkacağını anlattı. Ziraat mühendisi Kürşat Taştan, 2021-2022 örtü altı sebze üretim sezonunu güzlük dikimlerimizle açtık. Kumluca bölgemizde, domates, biber, patlıcan, salatalık gibi ürünler dikiyoruz. İlk dikimlerimiz 25 Ağustos'ta başladı. Bunlar güzlük domates dikimleridir. Daha sonra eylül ayı içinde sezonluk dikimlerimiz başlar. Ekim ayında kırık dikim olarak devam eder. Ocak ayı içinde de baharlık domates dikimler yapılır. Baharlık domates dikimlerimiz mart ayına kadar devam eder diye konuştu.

'SOLARİZASYONLA TOPRAKLARIMIZ DEZENFEKTE EDİLİYOR'

Haziran ayında seraları ince naylon ile dezenfekte ettiklerini ve bu işlemin kimyasal kullanmadan doğal dezenfekte olduğunu aktaran Kürşat Taştan, Seralarımızı dikmeden 10 gün önce dezenfekteden çıkarıyoruz. Yani toprağın üzerinden ince naylonu kaldırıyoruz. Daha sonra sizlere sağlıklı ürün yetiştirmek için dikimlerimizi yapıyoruz. Güzlük domateslere 65 günde, sezonluk domateslerde ise hava koşullarına göre 75 günde hasat yapılır. Baharlık domateslerde çeşide göre 90 ile 100 gün arasında hasat yapılır dedi. Üretici Mevlüt Durmuş (30), 25 Ağustos'tan haziran ayı sonuna kadar üretim yapıyoruz. Vatanımız ve milletimiz için bölgemizde her çeşit sebzeyi üretmeye devam ediyoruz. Çiftçilerimize yi bir sezon diliyoruz diye konuştu.

İsmail Er (51) de 21 dönümlük seramın 10 dönümünde domates 4 dönüm biber, 4 dönüm de salatalık yapıyorum dedi.

KUMLUCA'DA 50 MİLYON DOMATES FİDESİ DİKİLİYOR
KUMLUCA'DA 50 MİLYON DOMATES FİDESİ DİKİLİYOR
KUMLUCA'DA 50 MİLYON DOMATES FİDESİ DİKİLİYOR
KUMLUCA'DA 50 MİLYON DOMATES FİDESİ DİKİLİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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