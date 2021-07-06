Kümbet nedir? Kümbet TDK anlamı nedir?

Kümbet kelimesi son günlerde sıkça aratılanlar arasında yer aldı. Mimari bir yapı olan kümbetin anlamı merak ediliyor. Peki, Kümbet nedir? Kümbet TDK anlamı nedir?

Mimari bir yapı olan kümbetin anlamı son günlerde sıkça aratılıyor. Türkiye'de Üç Kümbetler, Erzurum; Döner Kümbet, Kayseri; Kanlı Kümbet, Malatya gibi birçok örneği bulunan kümbetin ne olduğu merak ediliyor. Peki, Kümbet nedir? Kümbet TDK anlamı nedir? Detaylar haberimizde…

KÜMBET NEDİR?

Kümbet, Anadolu Selçukluları zamanında yapılan kendine özgü yapısı olan anıtmezarlardır. Genellikle büyük devlet ve din adamları için yapılmıştır.

Sanat tarihinde "kümbet" olarak adlandırılan yapıların hemen hemen hepsinde mumyalık adı verilen toprağın altı katlı olması önemli özelliklerinden biridir ve anlamlı özelliklerden birisi toprak yüzeyinin altındaki mezar odasıdır.

İslam kültürü çerçevesinde 9. yüzyıla kadar mezar anıtına rastlanılmaktadır.

Müslümanların ölülerini gömdükleri binalara kümbet veya türbe denilir. Kümbetler silindirik tabanlı ve üst kısımları konik yapılı olan anıtmezarlardır.

KÜMBET TDK ANLAMI NEDİR?

TDK' ya göre kümbet kelimesinin anlamı;

- Kubbe,

- Damı kubbe biçiminde olan yapıdır.