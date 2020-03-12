Kültür ve Turizm Bakanlığından Halide Edip Adıvar kitabı
SON DAKİKA ANA SAYFA MAGAZİN SPOR EKONOMİ KORONAVİRÜS TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Kültür ve Turizm Bakanlığından Halide Edip Adıvar kitabı - Haberler
Halide Edip Adıvar, Halide Edip, Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığından Halide Edip Adıvar kitabı

Kültür ve Turizm Bakanlığından Halide Edip Adıvar kitabı Halide Edip Adıvar'ın kitabının lansmanı yapıldı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Halide Edip Adıvar'a vefa mahiyetinde birbirinden değerli uzman ve araştırmacı tarafından hazırlanan yazılardan oluşan bir kitap hazırlattı.

12.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 12.03.2020 20:14
Kültür ve Turizm Bakanlığından Halide Edip Adıvar kitabı

Kültür ve Turizm Bakanlığından Halide Edip Adıvar kitabı

Halide Edip Adıvar'ın kitabının lansmanı yapıldı

İSTANBUL - Kültür ve Turizm Bakanlığı, Halide Edip Adıvar'a vefa mahiyetinde birbirinden değerli uzman ve araştırmacı tarafından hazırlanan yazılardan oluşan bir kitap hazırlattı. Bugün lansmanı yapılan kitap, Halide Edip üzerinden tarihi ve kültürel mirasa ışık tutmayı amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde, Halide Edip'e vefa mahiyetinde birbirinden değerli uzman ve araştırmacı tarafından hazırlanan yazılardan oluşan ve içerisinde hayatı, sanatı ve eserlerinin yer aldığı kitabın lansmanı yapıldı. Sultanahmet'te bulunan Marmara Üniversitesi Rektörlüğünde düzenlenen Halide Edip Adıvar kitabının lansman programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, İl Kültür Müdürü Coşkun Yılmaz, Halide Edib Adıvar'ın torunu Ahmet Ömer Sayar, Sanatçı Yavuz Bingöl, öğretim görevlileri, yazar ve tarihçilerin oluşturduğu davetliler katıldı. Program saygı duruşu ve istiklal marşı ile başladı. Halide Edip Adıvar'ın hayatını anlatan kısa bir sunum sonrası katılımcılara tasavvuf musikisinden eserler sunuldu.

Halide Edip Adıvar'ın torunu Ahmet Ömer Sayar yaptığı açıklamada, "Halide Edip Adıvar hakkında yazılmış çok sayıda biyografi kitabı var. Kendi hatıraları var. Bu kitabı ilk okuduğunuz zaman çok değişik konularda yazılar yazılmış ama hepsi birden birleştirildiğinde Halide Edip'in biyografisiyle ilgili çok detaylı bir kitap çıkıyor ortaya. O bakımdan da enteresan bir çalışma olmuş. Bu işi Kültür Bakanlığının yapmış olması beni çok mutlu etti" dedi.

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, "Öncelikle İstiklal Marşımızın kabul yıl dönümünü tebrik ediyorum. Bu marşa can veren komutana, millete, mücadeleye ve şaire bin selam olsun. İstiklal Marşımızın ilham kaynaklarından biri de hiç şüphesiz Halide Edip Adıvar'dır. 23 Mayıs 1919 günü Sultanahmet Meydanı'nda sinesinden duru bir Türkçeyle meydana akan sözler milli mücadelemize büyük bir ufuk olmuştur. 'Bugün, kolları kesilmiş olan Türk'ün kalbi, Eski cesaret ve şecaatini kaybetmemiştir' diyordu. Eğer istiklal olmayacaksa yerin altının, üstünden evla olduğunu söylüyordu. Duruşunda, sesinde, sözünde. Her halinde hürriyet aşkı, vatan sevdası vardı. Yüzbinler onun sözleriyle bu aşkın, bu sevdanın yoluna canını serdi. Bu milletin en büyük gücü, gerektiğinde meydana çıkan kadın kahramanlarıdır. Halide Edip Adıvar, o kahramanların bayraktarlarındandır. Onun eserlerinde yer alan Emineler, Fatmalar, Haticeler, Zeynepler, yalnızca hikaye, roman karakteri değil, her biri gerçek bir kahramandır. Halide Edip geçmişe bakarken şöyle diyor. 'Tarihinde bir Çanakkale'si olan millet mahvedilemez' kesinlikle doğru. Kendisinin bu tespitine 100 yıl sonra bugün bir katkıda bulunmak istiyorum. 'Tarihinde Halide Edip Adıvarlar olan bir millet yenilemez'. Cephede, sınır boylarında, hastanelerde bu milletin selameti için kahramanca mücadele edenler, ilhamlarını ondan ve onun gibi kahramanlardan alıyorlar. Allah eksikliklerini vermesin. Onları esirgesin, saklasın. Halide Edip Adıvar'ın İstiklal şairimize de ilham veren mücadelesi çok kıymetli hocalarımızın eliyle vefatından 56 yıl sonra yeni bir esere, yeni bir kitaba kavuştu. Bu millet var oldukça Sultanahmet'teki coşkusuyla, Halide Edip Adıvar'ı dinlemeye ve okumaya devam edecek. Bu millet var oldukça o ve bütün kahramanlarımız bizimle yaşamaya devam edecek. Hayatı, sanatı, eserleri temasıyla hazırlanan kitabımızda fikir, gayret, zahmeti bulunan herkesi Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve şahsım adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Program sonunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demirci tarafından Halide Edib Adıvar'ın torunu Ahmet Ömer Sayar'a plaket takdim edildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Halide Edip Adıvar kitabı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Kültür ve Turizm Bakanlığından Halide Edip Adıvar kitabı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor Haber
Korona tedavisinde Türkiye'den müthiş gelişme: 3 saniyede yok ediyor
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama Haber
Türkiye'deki ilk korona vakasının sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı Haber
Herkes koronavirüse kilitlenmişken Türkiye'yi bekleyen asıl tehlike sınıra dayandı
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu Haber
10 ili ilgilendiren koronavirüs testlerinin sonuçları belli oldu
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu Haber
Uzman çavuş olmak isteyen gencin hayali, öğrendiği gerçekle son buldu
Bakan, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı Haber
Bakan, tatil kararı sonrası uzaktan eğitimin ayrıntılarını açıkladı
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Makarnada tepki çeken fahiş fiyatlar sonrası Trendyol ve Nuh'un Ankara'dan açıklama geldi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Çin'de virüs hakkında yaşananları anlattığı için tehdit edilen Türk öğretmenin Çin'e girişi yasaklandı
Son dakika: 'Direnelim' diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Son dakika: "Direnelim" diyen Sağlık Bakanı Koca'dan yeni koronavirüs açıklaması: 2 ayda hayat normale döner
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybeden Çin'li adamın röntgen fotoğrafları ortaya çıktı
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
İspanya'da koronavirüs nedeniyle yaşanan can kaybı 84'e yükseldi
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
Merih Demiral'dan koronavirüs açıklaması: Sağlığım gayet iyi, sizler de gerekli tedbirleri alın
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
HDP, Öcalan için İmralı'da koronavirüs için önlem istedi
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Diyarbakır'da atık petrol kuyusuna düşen yavru köpeklerin yardımına çocuklar koştu
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Son dakika: DSÖ: Koronavirüs, kontrol edilebilir bir global enfeksiyondur
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Türkiye'de koronavirüs salgını var mı? Yetkili isimden merak edilen soruya yanıt
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Son Dakika: TBMM Genel Kurul Salonu'nda koronavirüse karşı dezenfekte işlemi yapıldı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Elektrikle işkence edilen Afganistanlı gencin görüntüleri ortaya çıktı
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Beştepe'deki koronavirüs toplantısına Bakan Koca bilgilendirme kartlarıyla geldi
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a gönderme: Tuvaletlerimiz iyi deyip, berbat tuvaletlere bırakmıyoruz
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Rıdvan Dilmen'den maçların seyircisiz oynanmasına destek: Çok doğru bir karar
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Azerbaycan'da koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Altının kilogramı 324 bin 800 liraya geriledi
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Mustafa Cengiz'den koronavirüs açıklaması: Ortalık yangın yeri oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Akif Ersoy Donald Trump Fahrettin Altun İçişleri Bakanı Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ebru Şallı Levent Can Sinan Akçıl Defne Samyeli
Spor Fatih Terim Ersun Yanal Sergen Yalçın Fatih Karagümrük Robert Prosinecki
Daha Fazla Polis Avrupa Vatandaş Başakşehir
Şu an buradasınız: Kültür ve Turizm Bakanlığından Halide Edip Adıvar kitabı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2020 21:46:04. #1.14#