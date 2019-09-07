Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan'dan ziyaret

07.09.2019 17:51

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, "Mudurnu'da tarihi çarşılarla ilgili yapacağımız çalışmaları, düzenleyeceğimiz çalıştayla masaya yatıracağız." dedi.

Mudurnu Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkanı Necdet Türker, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Fazıl Karaduman ile protokol üyeleri tarafından karşılanan Alpaslan, ilçedeki tarihi ve kültürel yapıları gezdi.

Alpaslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mudurnu ve Göynük ilçelerine daha fazla turistin gelmesini hedeflediklerini ifade ederek, "Tarihi çarşılarımız çok özel. Türkiye'nin her bölgesinde bu tarz yerler yok. Ülkenin değişik yerlerindeki tarihi çarşıların, sorunlarını son 1 yıl içinde defalarca görüşmüştük. Tüm tarafları da bir araya getirerek, tarihi çarşılarımızın sorunlarını ve bu konuda nelerin yapılabileceğini değerlendirdik." dedi.

Alpaslan, Mudurnu'nun tarihi çarşıları açısından da bir çalışma yapmayı planladıklarını belirterek, "Mudurnu'da tarihi çarşılarla ilgili yapacağımız çalışmaları, düzenleyeceğimiz çalıştayla masaya yatıracağız. Bugün Mudurnu genelinde, tarihi çarşıları, tarihi yapıları ve doğal güzelliklerine bakarak, çalışmalar yapacağız. Bu ziyaretin ardından da yapabileceğimiz şeyleri değerlendireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA