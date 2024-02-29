Usta Sanatçı Nazan Öncel'den Bakırköy'de Müzik Ziyafeti

Hareketli dansları ve müthiş enerjisiyle hayranlarını büyüleyen Nazan Öncel konserine 'Seni Bugün Görmem Lâzım" adlı şarkı başladı. Öncel, "Hoş geldiniz şerefler verdiniz. Ben bu buluşmaları çok anlamlı, çok kıymetli buluyorum. İyi ki varsınız, şarkıların gücü diyoruz biz buna. Şarkılar neler yapıyor, sizlerle aramızda bir asma köprü kuruyor. Ne mutlu bize. Ne yaptıysak bugüne kadar birlikte yaptık." dedi.

Konserinde adeta stand-up yapan sanatçı Nazan Öncel, seyirciyle interaktif diyaloga girerek hayranlarıyla sohbet etti. Bir ara sahneden "Hâlâ giderim var" diyerek espri yapan sanatçı izleyicileri güldürmeyi başardı. Öncel konserinde artan kadın cinayetlerine de değinerek onlar için "İmdat" adlı duygusal eserini seslendirdi.

Bakırköy de ki konser alanında tüm biletlerin kısa sürede tükenmesi üzerine konser salonuna giremeyen izleyiciler için led ekranlardan canlı yayın yapıldı.