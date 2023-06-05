Uluslararası Nazım Hikmet Sempozyumu yapıldı

Nazım Hikmet'in ölümünün 60. yılında düzenlenen Uluslararası Nazım Hikmet Sempozyumu, yurt içi ve dışından bilim ve sanat insanlarını bir araya getirdi. Sempozyumda Nazım Hikmet'in sanatı, kişiliği, barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesi, bilinmeyen ve farklı yönleri ele alındı. Ayrıca sempozyum kapsamında 'Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım' sergisi açıldı ve Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Uluslararası Nazım Hikmet Sempozyumu, şairin ölümünün 60'ıncı yılında yapıldı. Yurt içinden ve dışından davet edilen bilim ve sanat insanlarıyla Nazım Hikmet'in sanatı, kişiliği, barış, özgürlük ve eşitlik mücadelesi, bilinmeyen ve farklı yönleri bugünden bakışla yeniden değerlendirildi.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı tarafından düzenlenen Uluslararası Nazım Hikmet Sempozyumu, şairin ölümünün 60'ıncı yılında İstanbul'da yapıldı. İlki 2002 yılında, şairin 100'üncü doğum yılı nedeniyle yapılan sempozyum, 3- 4 Haziran Şişli Belediyesi Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Evi'nde düzenlendi. Toplamda 36 bildiri, sempozyum katılımcıları tarafından paylaşıldı.

Sempozyumun açılışını Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Genel Sekreteri Turgay Fişekçi ve Svetlana Uturgauri yaptı. Uturgauri adına açılış konuşma metnini Vakıf Yönetim Kurulu Üyesi Hülya Arslan okudu. Uturgauri, topluluğu selamlayan mesajında; "O geçen yüzyılın sanatsal çerçevesinde temel taşlara olan Fransız Louis Aragon, Şilili Pablo Neruda, Kübalı Nicolas Guillen, İspanyol Federico Garcia Lorca, Çek Vitezslav, Nezval ve Alman Bertolt Brecht gibi şair-yenilikçilerin oluşturduğu yıldız topluluğunun bir parçasıdır" sözleriyle Nazım'a atıf yaptı.

"BİLİNMEYEN YÖNLERİYLE BASINDA NAZIM" SERGİSİ AÇILDI

Nazım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu üyelerinden Hülya Arslan, Zeynep Altıok Akatlı, Altan Gördüm, Taner Barlas, Başkan Vekili Özcan Arca ve Genel Sekreter Turgay Fişekçi, sempozyumda farklı başlıklardaki oturumlara başkanlık yaptı. Ayrıca sempozyum kapsamında, Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Güney Özkılınç, Deniz Dalkılıç ile Duygu Yenice'nin tasarım düzenlemesiyle hazırlanan "Bilinmeyen Yönleriyle Basında Nazım" sergisi açıldı. Sergiye sempozyum katılımcıları yanı sıra Nazım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu ve sanatseverler de katıldı. Sempozyum bildiri kitabının gelecek aylarda basımı yapılarak Nazım Hikmet okurlarına sunulması planlanıyor.

MEMLEKETİMDEN İNSAN MANZARALARI FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI BELLİ OLDU

Ayrıca Nazım Hikmet Vakfı'nın Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) ile iş birliğinde düzenlediği Memleketimden İnsan Manzaraları Fotoğraf Yarışması'nın sonuçları da belli oldu. Birincilik ödülüne Mustafa Mesut Işık (Bursa), ikinciliğe Duygu Çeltikli (Kırklareli), üçüncülüğe Kenan Demir (İstanbul) layık görüldü.

Abdullah Agah Öncül (İstanbul), Emrullah Akgün (Hakkari) ve Onur Altunsaray'a (İzmir) ise mansiyon verildi.

Ayrıca, Alper Gülersönmez, Ayhan Maraşlı, Aylin Turnator, Cengizhan Türkoğlu, Elif Yılmaz, Erdal Türkoğlu, Esengül Alıcı, Hakan Aydın, İsmail İkiz, Meriç Aktar, Murat İbranoğlu, Özensel Akarsu, Özkan Bilgin, Serra Kemmer ve Ufuk Turpcan'ın fotoğraf serileri de sergilenmeye değer bulundu.