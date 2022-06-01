Tunceli'de yaralı bulunan İshak kuşu tedavi altına alındı - Haberler

Tunceli'de yaralı halde bulunan İshak kuşu tedavi altına alındı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Jandarma Bölge Komutanlığında görevli askerler, ağaçlık alanda yaralı bir kuş buldu.

Hayvanı bulunduğu yerden alan askerler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Tunceli Şubesi görevlilerine haber verdi.

DKMP görevlilerince teslim alınan kuşun, yapılan ilk incelemede bilimsel adı "otus scops" olan İshak kuşu olduğu belirlendi.

Veteriner tarafından bakıma alınan kuş, tedavisi sonrası doğal ortamına bırakılacak.

İshak kuşu, tarım arazilerindeki fare ve diğer kemirgenleri avlayarak doğal dengeye katkı sunduğu için "tarım dostu" olarak biliniyor.

Bir baykuş türü olan ve uzun kulak püskülleri bulunan İshak kuşu, ağaçlık alanlar ile yerleşim bölgeleri yakınındaki bahçelerde yaşam sürüyor.