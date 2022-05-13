'Tinga ve Dedektifler', Datça'da sahnelendi

DATÇA, MUĞLA (AA) - Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından gıda israfı, su tasarrufu gibi konulara dikkati çekmek hazırlanan "Tinga ve Dedektifler" adlı çocuk tiyatrosu, Datça'da 6-10 yaş grubu çocuklarla buluştu.

"Tinga" adında bir karganın su ve tarım ile ilgili önermelerini içeren oyun, öğrencilerin de katılımıyla keyifli anlar yaşattı.

Oyun öncesi öğrencilere konuya ilişkin eğlenerek öğrenecekleri çeşitli bilgileri içeren broşür dağıtıldı. Broşürde Muğla'nın tarımsal üretim ve ürünler hakkında bilgileri yer aldı.

Oyunun sonunda Kaymakam Mesut Çoban ekibe teşekkür ederek, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bülent Ecevit Kültür Salonu'nda yapılan gösterime, Kaymakam Mesut Çoban, Kaymakam adayı Özlem Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Bülent Şatır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Aldal, İlçe Jandarma Komutanı Necmettin Erdoğan, Emniyet Müdürü İsmail Toygun, AK Parti İl ve İlçe Meclis Üyesi Haluk Laçin, öğretmen ile öğrenciler katıldı.