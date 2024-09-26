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Taş Kağıt Makas'ta Şok Gelişmeler: Umut'un Sonu ve Adem'in Gizemi

Taş Kağıt Makas'ta Şok Gelişmeler: Umut'un Sonu ve Adem'in Gizemi
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'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinde Umut'un avukatlık mesleğinden men edilmesi ve Adem'in gerçek kimliğiyle ilgili şok edici gerçekler ortaya çıktı. Dizi, izleyicilere sarsıcı anlar yaşatmaya devam ediyor.

KANAL D'nin, sevilen dizisi ' Taş Kağıt Makas : Hayatın Oyunu' dün akşam temposu yüksek bir bölümle ekrana geldi. Diziye bu hafta; Umut'un tuzağa düşmesi sonucunda avukatlık mesleğinden men edilmesi damga vurdu.

Adalet için girdiği savaşta bebeklerini kaybeden Umut ve Alev hayatlarının en büyük acılarını yaşarken Adem'in ortadan kaybolması Marko ve Fecir cephesinde büyük bir tehdit oluşturdu. Marko, Adem'in bulunamamasından dolayı racon keserek Sadullah'ı öldürdü.

ADEM HARUN YAKAR'IN YANINDA

Herkesin köşe bucak aradığı Adem'in Harun Yakar'ın yanında olduğu ortaya çıktı. Adem ile ilgili son durum bilgilerini Umut'tan alan Harun Yakar, Adem'in yanında olduğunu Umut'a söylemedi.

UMUT HAREKETE GEÇTİ

Umut, Cengiz'in kanı olduğu banknot ile Alev'in bebeğini kaybettiği olay yerinde bulduğu banknotları karşılaştırdı. İki banknotunda seri numaraları birbirine çok yakın olduğunu, yani aynı zaman diliminde basıldığını anlayan Umut, Fecir Emirkıran'ın kara para çarkının parçalarını bulmuş oldu. Tüm bu gelişmeler sonrasında Umut, Marko'nun karşısına çıktı ve ona Fecir ile birlikte hapse gireceğini söyledi.

DNA SONUCU ORTAYA ÇIKTI

Harun Yakar, Adem'in annesi gördüğü an şoke oldu. Güneş'inde ısrarı ile DNA testi yapmaya karar verdi ve büyük gerçek ortaya çıktı. Adem, Harun Yakar'ın oğlu idi. Fakat oğlu Adem'e dondurma almaya giden Harun, döndüğünde Adem'i bulamadı.

UMUT TANRIKULU'NU HARUN YAKAR ÖLDÜRDÜ

Taş Kağıt Makas final sahnesi ise izleyicileri bir kez daha ekrana kilitledi. Umut'un elindeki her şeyi kaybetmesi ona büyük bir sarsıntı yaşattı. Günümüze geldiğimizde sanık Harun Yakar'ın Umut'a kızgın olduğunu dile getirmesi dikkat çekerken cinayet gününü gören kişinin Ruhşen olması izleyicileri şaşırttı. Hakim'in "Umut Tanrıkulu'nu Harun Yakar mı öldürdü?" sorusuna Ruhşen'in verdiği "Evet. Umut Tanrıkulu'nu Harun Yakar öldürdü" yanıtı Harun'u şoke ederken Alev'i derinden yaraladı. Sürükleyici hikayesi ve güçlü oyunculuk performanslarıyla izleyicilerden tam not alan Taş Kağıt Makas'ta Umut'u öldüren kişinin gerçekten Harun olup olmadığı dizinin ilerleyen bölümlerinde belli olacak.

Taş Kağıt Makas her çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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