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Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu Sezon Finali Tanıtımları Yayınlandı

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Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin sezon finali öncesi yayınlanan tanıtım filmleri izleyicilerle buluştu. Bünyamin Emirkıran'ın sözleriyle başlayan tanıtımda Umut'un hayatı tehlikeye giriyor. İkinci tanıtımda ise Emirkıran'ların sona yaklaştığı vurgulanıyor. Sezon finali bölümü 5 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de yayınlanacak.

Taş Kağıt Makas : Hayatın Oyunu, yaz arasına giriyor. Sezon finaliyle seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin tanıtım filmleri yayınlandı.

14'üncü bölümü ile sezona ara verecek olan Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu dizisinin Bünyamin Emirkıran'ın "Bana kurduğunuz komplonun cezasını hepiniz çekeceksiniz. "sözleri ile başlayan yeni tanıtımı, Umut'un boğazına dayanan bıçak ile son buluyor. Bölümden yayınlanan ikinci tanıtım filminde ise Emirkıran'ların artık yolun sonuna geldiğinin sinyali veriliyor. Umut'a kurulan tuzağın hikayenin gidişatını nasıl etkileyeceği ise bilinmiyor.

Yönetmenliğini Yusuf Pirhasan ve Volkan Keskin'in üstlendiği Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun yapımını MF Yapım üstleniyor. Senaryosunu Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizinin oyuncu kadrosunda ise; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Hande Ataizi, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Aytaç Uşun, Selim Galip, Anıl Taşezen ve Atsız Karaduman gibi isimler yer alıyor.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu sezon finali bölümü ile 5 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de ekrana gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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