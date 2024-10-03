Üye Girişi
Haberler

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nda Şok Gelişmeler!

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nda Şok Gelişmeler!
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dizide bu hafta önemli olaylar yaşandı; Rüya abisi Fecir'i kurtarmak için Marko'yu öldürdü, Umut'un hayatta kalma mücadelesi ve Güneş'in karanlık geçmişi açığa çıktı.

KANAL D'nin, sevilen dizisi ' Taş Kağıt Makas : Hayatın Oyunu' heyecan dolu yeni bölümü ile ekrana geldi. Ters köşe hikayesi ile izleyicileri şaşırtmaya devam eden diziye bu hafta; Rüya'nın, abisi Fecir Emirkıran'ın hayatını kurtarmak için Marko'yu öldürmesi ve Umut'un bu olaya tanık olması damga vurdu.

Kafasından geçen sesleri susturmakta zorlanan ve yaşadığı acıları her geçen saniye tekrar tekrar yaşayan Umut, hayata geçireceği plandan önce sevdiklerine bir kamera kaydı bıraktı. Bu düzenin kendisine başka bir şans tanımadığını ve kötüleri adalet yoluyla yenmenin bir yolu olmadığını söyleyen Umut, Fecir Emirkıran'a hak ettiği cezayı kendisinin vereceğini söyledi.

UMUTLARI ARTTI

Umut, planını gerçekleştirmek için Fecir'in stadyumdan çıkışını beklerken arabanın kapısının açılmasıyla büyük bir şok yaşadı. Öldüğünü sandığı Adem'i kanlı canlı karşısında gören Umut'un düştüğü karanlığın içerisinde hayata dair umutları arttı.

GÜNEŞ EVLİYAGİL'İN GEÇMİŞİ

Harun, tanıştıkları andan itibaren Güneş'in desteğini hissedip ona güvenirken Güneş'in geçmişindeki sır perdesi aralandı. Güneş'in yakını Timuçin Evliyagil'in, Harun yüzünden hapse girdiği ve intihar ettiği ortaya çıktı. Güneş'in Harun'dan intikam almak için tehlikeli bir oyunun içinde olup olmadığı sorusu akıllara geldi.

MARKO'NUN RÜYASI KABUSU OLDU

Marko'nun planlarını Rüya sayesinde öğrenen Fecir, Marko'yla yüzleşince ikili arasında ipler gerildi. Rüya ise abisinin hayatını kurtarmak için Marko'yu öldürdü. Bu olayı temizlemek için Arhan Savcı'dan yardım isteyen Emirkıran kardeşler, karşılarında sürpriz bir ismi gördü. Çünkü gelen Umut Tanrıkulu'ydu. Umut, Emirkıran kardeşler ile yerde yatan Marko'nun cansız bedeninin aynı karede olduğu zafer fotoğrafı çekti. Bu önemli delilin hikayenin seyrini nasıl değiştireceği ise büyük merak konusu oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

Taş Kağıt Makas Kültür Sanat Televizyon Magazin Güneş Dizi

Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

Türkiye'yi hedef alırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı

 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız

Enflasyon rakamlarını değerlendiren Şimşek sonuçtan çok emin

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı

Cem Garipoğlu'nun mezarı açıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beşiktaş-Eintracht Frankfurt muhtemel 11 belli oldu! Beşiktaş maçında kimler oynayacak? Kış lastiği ne zaman takılır 2024? Kar lastiği zorunlu mu? Kış lastiği uygulaması ne zaman başlıyor? Mağarada 188 yaşında bir adam bulundu! 188 yaşındaki adam nasıl ve nerede bulundu? Az önce deprem mi oldu? 3 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Cem Garipoğlu DNA sonucu ne zaman belli olur? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 3 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? iOS 18.1 ne zaman gelecek? iOS 18.1 güncellemesinde neler var, özellikleri neler? Serhat Akın kimdir, nereli, kaç yaşında? Serhat Akın neden vuruldu, kim vurdu? Cem Garipoğlu yaşıyor mu? Cem Garipoğlu otopsi raporu, müslüman mı ve nasıl öldüğü hakkında yeni gelişmeler… SON DAKİKA: CEM GARİPOĞLU MEZARI AÇILIYOR! Cem Garipoğlu'nun mezarı açılınca ne olacak? Cem Garipoğlu, Münevver Karabulut'u nasıl öldürdü? Münevver Karabulut otopsi raporu!
title