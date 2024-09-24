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Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nda Heyecanlı Bir Sezon Başlıyor

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nda Heyecanlı Bir Sezon Başlıyor
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Kanal D'nin dikkat çeken dizisi 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' yeni sezonuna merhaba dedi. Serra Arıtürk, Umut ve Alev'in adalet arayışının zorluklarına dair ipuçları verirken, Uraz Kaygılaroğlu'nun katılımıyla dizi daha da heyecanlanıyor.

UMUT'UN (Ekin Koç) babasının masum olduğunu kanıtlama mücadelesiyle dikkat çeken ' Taş Kağıt Makas : Hayatın Oyunu' bu sezon yeni bir hikaye ile Kanal D ekranlarına geldi. Sezonun ilk bölümünde bebeğini kaybeden Umut'un eşi Alev'i canlandıran Serra Arıtürk yeni sezona ilişkin ipuçları verdi. Heyecanlı bir sezon olacağını söyleyen Arıtürk, "Zor kararlar verecekler ve yine kendi imkanlarıyla daha da asılarak adalet arayışına devam edecekler. Bütün bunlar olurken bir arada kalmayı başarabilecekler mi? Ben de merak ediyorum" dedi.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu, kadrosuna kattığı yeni oyuncularıyla ikinci sezona giriş yaptı. Çarşamba akşamları ekrana gelen dizide babası için adalet savaşı veren Umut, bu kez baba olarak seyirci karşısına çıktı. Bölümün finalinde izleyiciler, kurulan bir komplo sonucu bebeklerini kaybeden Umut-Alev çiftinin yaşadığı drama şahit olurken; Alev'e hayat veren Serra Arıtürk ise yeni sezonu değerlendirdi.

MERAK UYANDIRACAK

Yeni hikayeyle birlikte savaşın yeni arenalarını keşfetmek için sabırsızlandığını dile getiren Arıtürk, "Öncelikleri farklı, birbirlerine olan sevgisi tartışılmaz olan Umut ve Alev'in birbirini anlama ve koruma mücadelesini göreceğiz. Bu uğurda ödedikleri bedeller de bu savaşı körüklemeye devam edecek. Yine kendi imkanlarıyla adalet arayışına devam edecekler. Bütün bunlar olurken bir arada kalmayı başarabilecekler mi? Ben de merak ediyorum bunu. Çok daha dinamik, merak uyandıran ve heyecanlı bir sezonun bizi beklediğine eminim" diye konuştu.

DOSTLARIYLA AYNI PROJEDE

Dizinin ikinci sezonuna katılan ve yeraltı dünyasından bir isim olan 'Marko' karakteriyle karşımıza çıkan ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu da "Ekip, eskiden de birlikte çalışmaktan çok keyif aldığım dostlarımla dolu. Birlikte ortak dili konuşabildiğimiz ve eğlendiğimiz bu macera ekrana da yansıyorsa ne mutlu bana, bize" ifadelerini kullandı.

KAYGILAROĞLU: TADINI ÇIKARIYORUM

Kaygılaroğlu, hakkında çıkan konuk oyuncu iddialarına ilk kez cevap vererek, "Bana gelen dönüşler arasında en çok dikkat çekenlerden biri, diziye devam edip etmeyeceğim. Gerçekten bilmiyorum, şu an için tadını çıkartıyorum" yorumunda bulundu.

Yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği dizinin senaryosunu Uğraş Güneş kaleme alıyor. Yeni sezonda da adından söz ettirecek dizinin kadrosunda; Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Hande Doğandemir, Bülent Seyran, Berk Bakioğlu, Selim Galip, Eylem Yıldız, Meriç Rakalar, Mustafa Konak, Buse Sezen ve Atsız Karaduman ve Uraz Kaygılaroğlu gibi birbirinden usta isimler yer alıyor.

Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu her Çarşamba yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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