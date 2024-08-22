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'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' Dizisine Yeni Oyuncu Katıldı

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Kanal D'de yayınlanan 'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' dizisinin yeni sezonunda oyuncu Hande Doğandemir kadroya dahil oldu. Doğandemir, 'Avukat Güneş' karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

' Taş Kağıt Makas : Hayatın Oyunu', dizisinde yeni sezon öncesi bir gelişme yaşandı. Her çarşamba akşamı Kanal D'de ekranlara gelmeye devam edecek diziye oyuncu Hande Doğandemir dahil oldu. Doğandemir, 'Avukat Güneş' karakteri ile seyirci karşısına çıkacak.

Yönetmenliğini Volkan Keskin'in üstlendiği, senaryosunu ise Uğraş Güneş'in kaleme aldığı dizi Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu'nun oyuncu kadrosunda Ekin Koç, Serra Arıtürk, Ozan Güven, Burak Yörük, Yüsra Geyik, Bülent Seyran, Selim Galip ve Atsız Karaduman gibi isimler yer alıyor.

YENİDEN TV SEYİRCİSİNİN KARŞISINDA

İkinci sezon çekimleri çok yakında başlayacak olan diziden bir haber geldi. Hande Doğandemir, dizinin kadrosuna katıldı. Avukat Güneş, rolüne hayat verecek olan Doğandemir, uzun bir aradan sonra televizyon seyircisinin karşısına çıkmış olacak.

HER ÇARŞAMBA KANAL D'DE

'Taş Kağıt Makas: Hayatın Oyunu' yeni sezonda da her çarşamba Kanal D'de ekrana gelmeye devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat

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