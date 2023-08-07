Son paylaşımındaki detay kafa karıştırdı! Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım evleniyor mu?

Bir süredir Kaan Yıldırım'la aşk yaşayan Pınar Deniz'in sosyal medya hesabından ağlayarak yaptığı paylaşımı kafaları karıştırdı. Oyuncunun Yıldırım'ı etiketlediği paylaşımını gören takipçileri "Bunlar mutluluk gözyaşları, kesin evlilik teklifi aldı" yorumunu yaptı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşıyor. Sevgilisiyle çıktığı tatilden ağladığı bir fotoğrafını paylaşan güzel oyuncunun evlilik teklifi aldığı ileri sürüldü.

"KESİN EVLİLİK TEKLİFİ ALDI"

2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından sık sık tatilinden kareleri yayınlayan Deniz, son olarak ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak sevgilisini etiketledi. Oyuncunun "İşte öyle bir şey" yazarak sevgilisini etiketlediği paylaşımı gören takipçileri evlilik teklifi aldığını iddia etti. Yıldırım'ın kırmızı kalp emojili yorum yaptığı paylaşımına sessiz kalmayan birçok kullanıcı, "Kesin evlilik teklifi aldı, bunlar mutluluk gözyaşları" yorumunu yaptı.