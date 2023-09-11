Selami Şahin çıplak sesle şarkı söyledi, kadın hayranları kendinden geçti

Usta sanatçı Selami Şahin, bir konserinde çıplak sesle "Senin Olmaya Geldim" şarkısını söyledi. Şarkıcının o anlarını kayda alan bir kadın hayranı "Mikrofonsuz okuyor helal olsun. Ağlayacağım şimdi" diyerek hayranlığını dile getirdi.

Türk müziğinin efsane sanatçılarından 78 yaşındaki Selami Şahin, bir konserinde mikrofonsuz şekilde şarkı söyledi. Güçlü sesiyle kendine hayran bırakan Şahin, dakikalarca alkışlandı.

"MİKROFONSUZ OKUYOR, AĞLAYACAĞIM"

Aykırı'da yer alan habere göre, yoğun konser maratonuna devam eden usta sanatçı, konser esnasında mikrofonu bırakarak "Senin Olmaya Geldim" isimli şarkısını okumaya başladı. Güçlü sesiyle herkesi kendine hayran bırakan Şahin'i kayda alan bir kadın hayranı "Mikrofonsuz okuyor helal olsun. Ağlayacağım şimdi" ifadelerini kullandı. Usta sanatçının o anları çığlık ve alkışlarla karşılandı.