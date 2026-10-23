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Sebastiano Brusco, 6. Uluslararası Piyano Günleri'nde Liebestraum'la sahne aldı

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Sebastiano Brusco, 6. Uluslararası Piyano Günleri'nde Liebestraum'la sahne aldı
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6. Uluslararası Piyano Günleri kapsamında piyanist Sebastiano Brusco, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi'nde Liebestraum başlıklı resitaliyle sahne aldı. Resitalde Schubert, Chopin, Rachmaninoff ve Liszt'ten eserler yorumlayan Brusco'ya Prof. Oytun Eren teşekkür belgesi verdi.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenen 6. Uluslararası Piyano Günleri kapsamında piyanist Sebastiano Brusco, 'Liebestraum' başlıklı resitaliyle müzikseverlerin karşısına çıktı.

Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirilen resitali, Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Oytun Eren'in yanı sıra çok sayıda sanatsever takip etti.

Brusco, klasik müziğin seçkin eserlerini yorumladı

Resitalde Franz Schubert, Frédéric Chopin, Sergei Rachmaninoff ve Franz Liszt'in eserlerine yer veren Sebastiano Brusco, klasik müziğin farklı dönemlerinden seçkin örnekleri piyano yorumuyla dinleyicilere sundu.

Konser programında Schubert'in Impromptu, Op. 90 No. 3 adlı eseri; Chopin'in Nocturne, Op. 27 No. 2, tude, Op. 25 No. 1 ("Aeolian Harp"), tude, Op. 10 No. 5 ("Black Keys"), Ballade No. 3, Op. 47, Nocturne, Op. 62 No. 2, Ballade No. 1, Op. 23, Nocturne, Op. 9 No. 2 ve Polonaise, Op. 53 ("Héroque") adlı eserleri seslendirildi. Program, Rachmaninoff'un Prelude, Op. 32 No. 12 ve Liszt'in Liebestraum No. 3 eserleriyle devam etti.

Resitalin sonunda Anadolu Üniversitesi Halk Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Oytun Eren, piyanist Sebastiano Brusco'ya teşekkür belgesi ve çiçek takdim etti.

6. Uluslararası Piyano Günleri 24 Ekim'e kadar devam edecek

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen 6. Uluslararası Piyano Günleri, 24 Ekim'e kadar düzenlenecek konserler ve etkinliklerle sanatseverleri ağırlamayı sürdürecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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