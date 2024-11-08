Satala Antik Kenti'nde 2024 Kazı Sezonu Tamamlandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesine bağlı Sadak köyü sınırları içerisindeki Satala Antik Kenti'nde 2024 sezonu kazıları tamamlandı.

Kazı Başkanı Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Elif Yavuz Çakmur, AA muhabirine, 8 Kasım itibarıyla 4 ay süren çalışmaları tamamladıklarını söyledi.

Sezonda, Castrum C3 ve nekropol alanında eş zamanlı kazı yaptıklarını belirten Çakmur, "Nekropol alanındaki çalışmalarda 16 mezar bulduk. Zemin yapısının farklı olmasının yanı sıra bir kadın mezarına rastlamak da bizi şaşırttı. Mezarlardan çıkarttığımız iskeletler, Sivas Cumhuriyet Üniversitesinden Prof. Dr. Ayşen Açıkkol hocamızla işbirliği içerisinde çalışılacak. Gelecek antropoloji verileri bize lejyonlarla ilgili bilgi verecek." dedi.

Çakmur, Satala'nın Kültür ve Turizm Bakanlığının Geleceğe Miras Projesi kapsamına alındığını ifade ederek, "Yapıyı tam olarak anlamlandıramadık. Bunun için biraz zamanımız var. Güzel ve verimli bir kazı sezonu geçirdik. Bu sene, Bakanlığımızın Geleceğe Miras Projesi kapsamında verdiği desteklerle güzel bir çalışma yürütebildik. Proje kapsamında mimarı çalışmalarımıza da ağırlık verdik." diye konuştu.

Sezonda 30 ülkeden 69 akademisyen ve arkeoloğun Satala'yı ziyaret ettiğini anlatan Çakmur, akademisyenlerin kazı alanını inceledikten sonra yaptıkları yorumların Satala'nın önemini bir kez daha gösterdiğini vurguladı.

Çakmur, C3 alanındaki kazılarda gün yüzüne çıkartılan yazıtların okutulup anlamlandırılacağına dikkati çekti.

Satala'daki kazılara ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Çakmur, ziyaretçi sayısındaki artış dolayısıyla karşılama merkezi projesinin de hızlandırıldığını kaydetti.

Çakmur, Mayıs 2025'te başlayacakları yeni dönem kazılarını daha uzun soluklu planlayacaklarını da sözlerine ekledi.