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Şapinuva Ören Yeri Karla Kaplandı

Şapinuva Ören Yeri Karla Kaplandı
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Çorum'un Ortaköy ilçesindeki 3 bin 500 yıllık tarihî Şapinuva Ören Yeri, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Hititlerin önemli yerleşim yerlerinden biri olan bölgede kazılar devam etmekte ve tarihi güzellikler görünür hale geliyor.

Çorum'un Ortaköy ilçesindeki Şapinuva Ören Yeri, kar yağışının ardından beyaza büründü.

Dini, askeri ve ekonomik açıdan döneminin önemli yerleşim yerlerinden olduğu belirtilen Şapinuva, ziyaretçilerini yaklaşık 3 bin 500 yıllık tarih yolculuğuna çıkarıyor.

Hititlerin Hattuşa'dan sonraki önemli kentlerinden Şapinuva'da 1990'da başlayan arkeolojik kazılar, Hitit Üniversitesi bünyesinde devam ediyor.

Döneminin süper gücü kabul edilen Hititlere bir dönem başkentlik de yapan Şapinuva, kazılarda açığa çıkarılan tarihi yapılarıyla döneminin günlük yaşamına ışık tutuyor.

Çorum il merkezine 53 kilometre mesafedeki antik kent, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Gün boyu etkili olan kar, antik kentte güzel görüntüler oluşturdu.

Ören yerini ziyaret eden Mesut Aydın, AA muhabirine, Şapinuva'nın tarihi ve doğal güzellikleriyle önemli bir alan olduğunu dile getirerek, "Şapinuva ziyaretlerim genellikle yaz aylarına denk geliyordu. Bu sefer kar altında görmek istedim. Tarihseverlerin gelip görmesini tavsiye edebileceğim güzel bir bölgedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Selçuk Aydın - Kültür Sanat
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