Şabanözü Gümerdiğin İlkokulu ve Ortaokulu'nda Okuma Bayramı ve Mezuniyet Töreni Düzenlendi

Şabanözü Gümerdiğin İlkokulu ve Ortaokulu'nda Okuma Bayramı ve Mezuniyet Töreni Düzenlendi
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Şabanözü Gümerdiğin İlkokulu ve Ortaokulu, okuma yazma öğrenimlerinin kutlandığı bir okuma bayramı etkinliği ve ortaokul mezuniyet töreni gerçekleştirdi. Etkinlikte öğrenciler şiirler okudu, gösteriler sergiledi ve madalya ile mezuniyet belgeleri aldı.

Şabanözü Gümerdiğin İlkokulu ve Ortaokulu öğrencileri tarafından okuma bayramı ve mezuniyet töreni yapıldı

Şabanözü Gümerdiğin İlkokulu'nda birinci sınıf öğrencileri okuma yazma öğrenmenin mutluluğunu okuma bayramı etkinliği ile kutladı.

Okulun bahçesinde düzenlenen törende öğrenciler, ilk olarak şiir okudu ve çeşitli gösteriler yaptı.

Gösterilerin ardından öğrencilere madalyaları ve okuma belgeleri verildi.

Gümerdiğin Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencileri mezuniyeti için okul bahçesinde düzenlenen törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Öğrenciler tarafından hazırlanan gösterilerin sergilenmesinin ardından bayrak ve flama devir teslimi yapıldı, öğrencilere mezuniyet belgeleri verildi.

Kep atılmasının ardından program sona erdi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Yıldız, İlçe Müftüsü Ertuğrul Görgülü, veliler ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA / Kadir Uğuz - Kültür Sanat
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