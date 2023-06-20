Roma'da Jül Sezar'ın öldürüldüğü yer halka açıldı
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Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, Curia di Pompeo'nun da bulunduğu tarihi bölgeyi halka açtı. Bölgede Roma Cumhuriyeti döneminden 4 tapınak ve ünlü komutan Jül Sezar'ın öldürüldüğü yer bulunuyor.
Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, içinde Roma Cumhuriyeti döneminden 4 tapınak ve ünlü komutan ve Roma Cumhuriyeti'nin son lideri Jül Sezar'ın öldürüldüğü yer olan Curia di Pompeo'nun da bulunduğu Largo Argentina (Arjantin Meydanı) Kutsal Bölgesi'ni halka açtığını duyurdu. Belediye Başkanı Gualtieri, MÖ 3'üncü yüzyıldan kalma bölgenin açılışıyla ilgili "Hazineleri ve harikalarıyla şaşırtmaktan asla vazgeçmeyen şehrin büyük kültürel mirasını geliştirmek, daha kullanışlı ve çekici kılmak için böyle devam edelim" dedi.Ünlü Romalı komutan Jül Sezar, MÖ 44 yılında Marcus Junius Brutus liderliğindeki bir grup senatör tarafından bıçaklanarak öldürülmüş, bu olay efsaneleşerek İngiliz yazar William Shakespeare'in eserine ünlü Jül Sezar oyununa "Sen de mi Brütüs" sözüyle yansımıştı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat