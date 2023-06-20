Roma'da Jül Sezar'ın öldürüldüğü yer halka açıldı

Roma Belediye Başkanı Roberto Gualtieri, içinde Roma Cumhuriyeti döneminden 4 tapınak ve ünlü komutan ve Roma Cumhuriyeti'nin son lideri Jül Sezar'ın öldürüldüğü yer olan Curia di Pompeo'nun da bulunduğu Largo Argentina (Arjantin Meydanı) Kutsal Bölgesi'ni halka açtığını duyurdu. Belediye Başkanı Gualtieri, MÖ 3'üncü yüzyıldan kalma bölgenin açılışıyla ilgili "Hazineleri ve harikalarıyla şaşırtmaktan asla vazgeçmeyen şehrin büyük kültürel mirasını geliştirmek, daha kullanışlı ve çekici kılmak için böyle devam edelim" dedi.