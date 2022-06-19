Prof. Dr. İlber Ortaylı : "Polonezköy İstanbul'un kibar sayfiye yeriydi"

Polonezköy Kiraz Festivali 2. günde coşkuyla devam etti

İSTANBUL - Beykoz Belediyesi tarafından tarihi Türkiye- Polonya dostluğuna katkıda bulunmak, köyün 180. kuruluş yıl dönümünü kutlamak, meşhur ve leziz kirazını tanıtmak amacıyla düzenlenen "Polonezköy Kiraz Festivali" 2. gününde coşkuyla kutlandı. Türk tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'da programa katılarak Polenezköy tarihi hakkında bilgiler verdi.

Festival 2. gününde köy tarihine ışık tutularak "180 Yıllık Mazi Polonezköy" Paneli'ne ev sahipliği yaptı. Prof. Dr. İlber Ortaylı, İstanbul Üniversitesi Leh Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hacer Topaktaş Üstüner, Varşova Üniversitesi'nden Türkolog Dr. Marzena Godzinska ve köyün canlı tarihi Antoni Dohada'nın konuşmacı olarak katıldığı panelde köyün kuruluşu ve yakın tarihi masaya yatırılarak katılımcılara bilgi verildi. Panelin ardından etkinlik halk dansları ve Yüksek Sadakat konseri ile son buldu. Vatandaşlar etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Festivale vatandaşların yanı sıra Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın'da katıldı.

Açıklamada bulunan Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Bu Asude yerde ilk defa böyle bir konferansa katılıyorum ziyaretlerimin dışında. Adampol tarihten tanıdığımız bir yer. Adampole niye bu ismi verdiğini bilmiyorum. Polonyalılar çok kahramanca savaştılar. Ordunun içinde Türkler de vardı. Polonya Müslümanları. Yani oraya yerleşenler. Polonya'yı savunurken onlarla birlikte şehit düştüler. Çok kanlı bir mücadele oldu. Girdikten sonra da çok kötü şeyler yaptılar Almanlar. Çok zulmettiler. Varşova Gettosu biliyorsunuz büyük bir savaştır. Fakat Polonya'da sırf Yahudilere değil, Slavların, Polonyalıların kendilerine de zulmettiler. Ben çocukken Polonezköy İstanbul'un kibar sayfiye yeriydi. Kıra gelip doğru dürüst yemek yenilecek, pansiyonda kalıncak bir yerdi. Biz yani duyardık büyüklerden. Ben o zaman buraya hiç gelmedim açıkçası. Polonezköy meşhurdu. Üretimi falan iyi bir köydü ve o günden bugüne kadar da Polonyalılar burada yaşıyorlar. Hem bizim memleketliler hem de memleketlerini unutmadan en başta dillerini muhafaza ederek yaşamlarını sürdürüyorlar" dedi.