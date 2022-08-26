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Osmaniye haberi: Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları duvarlara nakşedildi

Kültür Sanat Haberleri

Osmaniye haberi: Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları duvarlara nakşedildiOSMANİYE Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Karaçay Rekreasyon Alanı'nda bulunan atletizm pisti duvarına Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları konulu duvar resimleri yaptırıldı.

Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları duvarlara nakşedildi

OSMANİYE Osmaniye'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Karaçay Rekreasyon Alanı'nda bulunan atletizm pisti duvarına Osmaniye'nin doğal güzellikleri ve spor branşları konulu duvar resimleri yaptırıldı.

Duvar resimlerini inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, çalışma hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar'dan bilgi aldı. Acar, Karaçay Saklı Şelale, Karatepe kilimi, Osmaniye yer fıstığı, Kastabala Antik Kenti'nin resimlerinin yanı sıra 24 spor branşının yer aldığı resimlerin Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Mehmet Ağcadağ ve mezun öğrencileri tarafından yapıldığını kaydetti.

Duvarlara çizilen resimlerin örnek bir proje olduğuna değinen Vali Yılmaz, "Muhteşem bir görüntü oluşmuş. Bu resimleri yapanlar Güzel Sanatlar Lisemizin öğretmeni ve öğrencileri. Gerçekten örnek bir proje. Osmaniye'mizin değerlerini temsil eden resimlerle buraya çok güzel bir görüntü kazandırılmış. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şuna inanıyorum, böyle küçük dokunuşlar Şehrimize çok şey kazandırabilir. İnşallah Osmaniye'mizi güzelleştirecek bu küçük adımları büyüterek, artırarak devam edelim. Diğer sokaklarımızda da diğer duvarlarda da böyle güzel resimlerle devam edersek inanıyorum ki Osmaniye'mizin görüntüsüne çok anlam kazandıracak bir çalışma olacaktır. Bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Kaya - Kültür Sanat

Osmaniye Atletizm gençlik Karaçay Kültür Sanat Haberler

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