Nazan Öncel'e büyük onur ödülü

Konser sonrası caddeye gidip adının yazılı olduğu tabela altında fotoğraf çektiren sanatçıyı görenler 'Adınızın yazdığı tabela altında size rastlamak inanılmaz; bu büyük bir tesadüf' diyerek hatıra fotoğrafı çektirdiler. Sanatçı Nazan Öncel, 52 yıllık sanat hayatının en büyük onur ödülünü aldığını belirterek teşekkürlerini iletti. Konser sonrası yapılan etkinlikte Nazan Öncel'in yıllar önce çıkardığı 'Sokak Kızı' şarkısına gönderme yapıldı.

Konser sonrası caddeye gidip adının yazılı olduğu tabela altında fotoğraf çektiren sanatçıyı görenler "Adınızın yazdığı tabela altında size rastlamak inanılmaz; bu büyük bir tesadüf" diyerek hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Sanatçı Nazan Önce! "52 yıllık sanat hayatımın en büyük onur ödülü budur. Bu sorumluluğun bilinciyle sayın Cemil Tugay'a ve Karşıyaka Belediyesine minnettarım ve bu yolları beraber katettiğimiz için bütün sevenlerime bin teşekkür ederim, ne mutlu bana ki bunu yaşarken gördüm, şimdi bu caddede bir konser vermek şart oldu" dedi..

O an orada bulunanlar da Nazan Öncel'in yıllar önce yaptığı ve klasikler arasına giren "Sokak Kızı" şarkısına gönderme yaparak ""İşte şimdi gerçek sokak kızı oldu" dediler…