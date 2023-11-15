Montaigne Oyununda Serdar Deniz Başrolde

Daha önce hayatının tiyatroda işlenmeyişiyle, ilk olma özelliğini de taşıyan, 'Montaigne' oyununda; yazarı, Serdar Deniz canlandıracak. Ekranda; Kurtlar Vadisi, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Barbaroslar dizilerinde, adından başarıyla ve övgüyle söz ettiren Deniz; sahnede de 'Montaigne' rolüyle, bu başarısını daha da kanatlandıracak.

Daha önce hayatının tiyatroda işlenmeyişiyle, ilk olma özelliğini de taşıyan, ' Montaigne' oyununda; yazarı, Serdar Deniz canlandıracak. Ekranda; Kurtlar Vadisi, Diriliş Ertuğrul, Payitaht Abdülhamid, Barbaroslar dizilerinde, adından başarıyla ve övgüyle söz ettiren Deniz; sahnede de ' Montaigne' rolüyle, bu başarısını daha da kanatlandıracak.

'Denemeler'ini yazdığı, düşündüğü, keşfettiği, sorduğu ve cevap bulduğu ve belki de tüm cevaplarından vazgeçtiği buğulu dünyasına, sisli odasındaki Montaigne'i, Serdar Deniz yaşatırken, 'Fayette'ye, otuz başvuru arasından seçilen Büşra Şensoy, hayat verecek.

ÖLÜM VE DOĞUM, DÜŞ VE HAKİKAT, AKIL VE KALP, DUYGU VE DÜŞÜNCE ARASINDAKİ O YAKLAŞILMAZLIĞIN BOYUTU, 'MONTAİGNE'DE!

59 seneye; kaç kuşku sığar, kaç düşünce, kaç çatışma, kaç sorgu, kayıp, yanıt, kaç ölüm ya da kaç doğum?

Bir sınırı var mı düşünmenin, sormanın ya da aramanın, vazgeçmenin?

Yaşarken ölür mü insan ya da ölmüşken yaşayabilir mi hala?

Asırlardır birbirine uzak bilinen ölüm ve doğum, düş ve hakikat, akıl ve kalp, duygu ve düşünce arasındaki o yaklaşılmazlığın boyutunu, Michel de Montaigne ile keşfe çağrıyoruz. Kim bilir, belki hisli bir 'Fayette' ve yorgun 'Montaigne' arasında yakalayacağımız bir bakış veya bir söz, silip süpürür tüm 'uzak'lıkları.

TÜRKİYE'DE YAPAY ZEKA VE TASARIMIN GÜCÜNÜ BİRLEŞTİREN OYUN!

Prova aşamasındayken bile gerek eleştirmenlerin gerekse tiyatro izleyicisinin merakla beklediği oyun, bir ilke daha daha imza atıyor. Türkiye de, tamamen yapay zeka ile yapılan oyunun afişi görenleri şaşkına çeviriyor. 1592 senesine yapay zeka ile sanat paydasında dönüldü!

Öncelikle yapay zeka, 1500'lerin modasına uygun erkek ve kadın giysileriyle çizimler hazırladı. Bu karakterler yine yapay zeka yardımı ile, tarihin derinliklerine götüren büyük ve ahşap bir kütüphane dekoruyla bir araya getirildi. Ancak afişin en dikkat çekici özelliği, karakterlerin yüzlerinin gerçek oyuncuların yüzleriyle birebir örtüşmesi. Yapay zeka, oyuncuların yüzlerini karakterlerin üzerine ekleyerek, vücut postürlerini ve mimiklerini oyuncuların gerçek vücut hareketleriyle uyumlu hale getirdi. Son olarak, bu mükemmel görselliğe uygun yazılar eklenerek afiş tamamlandı.

Bu muhteşem birleşim, teknoloji ve sanatın sınırlarını zorlayarak, tiyatro dünyasına yeni bir soluk getiriyor. Bu başarılı projenin ardında, yapay zeka ve sanatın sınır tanımayan birlikteliği yatıyor.

Türkiye'de yapay zeka ve tasarımın gücünü birleştiren ilk olma meşalesini yakan oyunun afişleri ve görsel tasarımları Türkiye'nin en prestijli grafik tasarım şirketlerinden biri olan Promedia Works ve İlker Ulubey tarafından hazırlandı.

Türkiye'de yapay zeka ve tasarımın gücünü birleştiren ilk olma meşalesini yakan oyunun afişleri ve görsel tasarımları Türkiye'nin en prestijli reklam ajanslarından biri olan ProMedia Works Dijital İletişim ve Reklam Ajansı'nın yapay zeka uzmanları ve ajansın CEO'su İlker Ulubey tarafından hazırlandı.

17 Kasım 2023 itibariyle sahnelenecek ve merakla beklenen oyunu; 'Ağladım' oyunuyla üçüncü sezonda kapalı gişe oynayan, bu oyunla üç ödül alan, konsrvatuvar mezunu genç oyuncu Selena Demirli Doğan yönetiyor.

Hayata dair ne varsa… Tüm bu olguların ve konuların cevabını bulacağınız, Michel de Montaigne'nin sisli odasına davet ediyoruz sizi.

Yapım: Oda Tiyatrosu

Oyun: Montaigne

Yazan: Kaan Erkam

Yöneten: Selena Demirli Doğan

Yönetmen Yardımcıları:

Yaşatan: Serdar Deniz

Büşra Şensoy