Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği Mostar Köprüsü'nde konser verdi

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, Bosna-Hersek'in Mostar şehrinden geçen Neretva nehri üzerindeki Mostar Köprüsü'nde konser verdi. Mehteran, Neretva Nehri üzerinde bulunan Mostar Köprüsü'nde "Genç Osman Marşı", "Plevne Marşı" ve "Hücum Marşı" gibi eserleri seslendirdi. Mehter takımına Bosna Hersekliler ve turistler yoğun ilgi gösterdi.