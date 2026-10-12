Haberler

Marmaris Ticaret Odası 500 yıllık kervansarayı hukuki süreç sonrası restore edecek

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Marmaris Ticaret Odası 500 yıllık kervansarayı hukuki süreç sonrası restore edecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, ilçedeki 500 yıllık Hafsa Sultan Kervansarayı'nın restorasyonu için proje, uzman ekip ve bütçenin hazır olduğunu bildirdi. Çalışmaların, kamulaştırmaya ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağını söyledi.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, Hafsa Sultan Kervansarayı'nın restorasyonu için proje, uzman ekip ve bütçenin hazır olduğunu açıkladı. Çalışmaların, kamulaştırmaya ilişkin hukuki sürecin tamamlanmasının ardından başlayacağını belirtti.

Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan, ilçe merkezindeki Hafsa Sultan Kervansarayı'nın restore edilerek kültür, zanaat ve yerel üretimin yaşatılacağı bir merkeze dönüştürülmesi için hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi. Osmanlı döneminden kalan 500 yıllık tarihi yapıyı yeniden Marmaris'e kazandırmayı hedeflediklerini belirten Ayhan, "Marmaris'in geleceğinin, geçmişine sahip çıkmaktan geçtiğine inanıyoruz" dedi.

Çalışmalar için hukuki süreç bekleniyor

Restorasyona ilişkin hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Ayhan, "Restorasyon projemiz, uzman ekibimiz ve bütçemiz hazır. Kamulaştırmaya ilişkin devam eden hukuki sürecin tamamlanmasının ardından çalışmalara hızlıca başlayacağız" açıklamasında bulundu.

Marmaris'in kültürünü ve zanaatını yaşatacak

Ayhan, projenin yalnızca tarihi yapının restorasyonuyla sınırlı olmadığını, kervansarayın Marmaris'in kültürünü, zanaatını ve yerel üretimini yaşatan bir merkez olarak değerlendirilmesini amaçladıklarını kaydetti. Kültürel mirasın korunmasının ilçenin geleceği açısından önem taşıdığını vurgulayan Ayhan, "Biz kültürel mirasa yaptığımız her yatırımı Marmaris'in geleceğine atılmış bir adım olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Anthony Taylor için karar verildi! İngiltere'nin de planı vardı

Anthony Taylor için son karar verildi!

Ufuk Beydemir’in hamile sevgilisi Hollandalı şarkıcı çıktı

Bebek müjdesi, şimdi aşk ilanı! Ünlü şarkıcının sevgilisi bakın kimmiş
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig'de bir ayrılık daha! 5 maçlık seri sonunu getirdi

Onun da sonu kötü oldu!
Milli takım seçmelerine katılmıştı! Demet Akalın'ın eşi Okan Kurt acillik oldu

Okan Kurt acillik oldu! Demet Akalın: Kuzuma nazar değdi
Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti

Meme estetiği yaptıran kadın kabusu yaşadı: Ciddi giden ilişkim bitti
İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi
Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar

Köpeğiyle uygunsuz görüntüleri ortaya çıkmıştı! Mahkemeden pes dedirten karar
Galatasaray'da Barcelona maçı öncesi kötü haber! Yıldız isim yine yok

Korkulan oldu! Yıldız isim Barcelona maçında yok
NATO ülkesinde Putin korkusu! 'Tüm silahlar' çıkışının ardından Estonya askerlerini sınıra kaydırdı

NATO ülkesinde Putin korkusu! Orduyu sınıra yığıyorlar