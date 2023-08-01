Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde bulunan sinagogun restorasyonunda köylü kadınlar görev yapıyor

Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde bulunan sinagogun restorasyon çalışmalarında köylü kadınlar da görev yapıyor. Sinagog, inanç turizmi açısından önem taşıyor ve turistler tarafından ziyaret ediliyor.

ANTİK Çağ'ın en önemli devletlerinden biri olan ve devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde bulunan çağın en büyük sinagogunda yenileme çalışmalarında köylü kadınlar da görev yapıyor. Turizme açık olan ve kadınlar tarafından zeminindeki mozaik taşlar aslına uygun olarak döşenen sinagogun, inanç turizmi açısından önem taşıdığı belirtildi.

Devlet güvencesinde paranın ilk basıldığı yer olarak bilinen Salihli ilçesinin Sart Mahallesi'nde bulunan Lidya Krallığı'nın başkenti Sardes Antik Kenti'nde, 159 yıl önce başlayan kazı çalışmaları devalm ediyor. 5 bin yılı aşkın bir süredir çeşitli yerleşimlere sahne olan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapmış antik kentteki kazılarda Lidya, Pers, Helenistik, Roma, Bizans ve diğer kültürlerden çok sayıda yapı ve eser ortaya çıkarılırken, Antik Çağ'ın en büyük havrasına sahip olan kentte bulunan sinagog, inanç turizmi açısından önem taşıyor. İncil'in vahiy bölümünde, Hristiyanlığın batıya yayılmasında önemli rol oynayan Sardes, dini açıdan da ayrı bir öneme sahipken, tapınakların yer aldığı ve Musevi cemaatinin yaşam sürdürdüğünün kanıtı olan sinagog, hala ihtişamını koruyor.