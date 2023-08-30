Küçükçekmece'de Feridun Düzağaç konseri düzenlendi

KÜÇÜKÇEKMECE'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Feridun Düzağaç konseri düzenlendi. 7'den 70'e her yaştan insanın katıldığı programda sevilen şarkılarını seslendiren Düzağaç, "Bu ülkedeki en zavallı insan tipi Mustafa Kemal'in manevi hatırasıyla kavga eden insan tipidir" dedi.

Küçükçekmece Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen konsere yüzlerce vatandaş katıldı. Ellerinde bayraklar ile bir yandan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayan vatandaşlar bir yandan da Feridun Düzağaç'ın şarkılarına eşlik etti. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi de Düzağaç'a teşekkürlerini ileterek plaket takdim etti.

"BU GÜNLER SÖYLEYECEKLERİMİ KONTROL ETME ANLAMINDA ÇOK ZORLANDIĞIM GÜNLERDİR"

Düzağaç, günün anlam ve önemine binaen, "19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim gibi günler, sahne almak için çok özel günler olmakla söyleyeceklerimi kontrol etme anlamında çok zorlandığım günlerdir. Başımı belaya sokmadan ve keyfinizi kaçırmadan bir ağabeyiniz olarak sadece şu fikrimi sizinle paylaşmak istiyorum; bu ülkedeki en zavallı insan tipi Mustafa Kemal'in manevi hatırasıyla kavga eden insan tipidir" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'ÜN İLKE VE DEVRİMLERİNDEN ALDIĞIMIZ GÜÇLE İLERLEYİŞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayarak sözlerine başlayan Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, konuşmasını şöyle sürdürdü: Bugün Ulu Önderimiz Atatürk'ün liderliğinde bir ülkenin yeniden doğuşunun, bir milletin birlik oluşunun¸ yıl dönümüdür. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcında ortaya çıkan, istiklal mücadelemizin manifestosu ulusal yeminimizin, yani Misak-ı Millinin gerçekleştirilmesidir. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin geri dönülmez bir şekilde kurulduğu 'Zafer, zafer benimdir diyebilenindir' şiarının tüm kalplere nakış gibi işlendiği zaferin günüdür. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, "Bir ulus, birbirine sımsıkı bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez" demiş. 30 Ağustos aynı zamanda bu sıkı birliğin bir tezahürüdür. Vatan düşman çizmelerinin altında ezilirken kirli pazarlıklar yapan dönemin iktidar sahiplerine, kompradorlarına, entrika ve ihanet batağında debelenenlere verilen büyük bir cevaptır. Ucu bucağı belli olmayan bu göze göz, dişe diş, nefes nefese verilen kavganın aslı astarı haklılıktır sadece. Haklı olmak, birlik olmak ve ulus olmaktır. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı kutsal mirasa sahip çıkmamızın önemini bir kere daha anlamamız gereken çok önemli bir gün. Kimsenin şüphesi olmasın ki, Atatürk'ün ilke ve devrimlerinden aldığımız güçle, işaret ettiği uygarlık yolunda kararlı ilerleyişimizi sürdüreceğiz. 30 Ağustos Zaferi'nin 101. yıldönümünde, bize verilen kutsal emaneti, daha iyiye, güzele, doğruya ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu çok anlamlı günde millet olmamızı, bir vatana sahip olmamızı sağlayan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere onu ve silah arkadaşlarını minnetle, şükranla anıyor, hepsinin ruhu şad olsun diyorum."

"ATATÜRK YOLUNDA GİDEN HERKES İYİ Kİ VAR"

Konsere çocuğu ile gelen Canan Özen, "Atatürk, iyi ki varmış, iyi ki bu günlere gelebilmişiz. O olmasaydı ben şu an burada olamazdım. Belediyemize de çok teşekkür ediyoruz, onlar da iyi ki var. Atatürk yolunda giden herkes iyi ki var" dedi.

Kızı ve arkadaşlarıyla konsere geldiğini söyleyen Gülay Cangürel ise "Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına sonsuz saygı, sevgimizi sunuyoruz. Cumhuriyet yolundan ayrılmamak dileğiyle; Atatürk ve cumhuriyet diyoruz. Belediyemize ve başkanımıza çok teşekkür ediyor, böyle etkinliklerin devam etmesini diliyoruz" şeklinde konuştu.

Feridun Düzağaç'ı sevdiğini ve dinlemek için sabırsızlandığını belirten Selami Şahin de "Zafer Bayramı bizim için büyük bir zafer, coşkuyla kutluyoruz. Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'ye de çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz var olsun, vatanımıza sahip çıkmamız gerek; her zaman coşkuyla kutlamamız lazım"