Kolombiya'daki 'X Kuşağı' sergisi ziyaretçilerini 80' ve 90'lara götürüyor Kolombiya'nın başkenti Bogota'da "X Kuşağı" sergisi, ziyaretçilerini 80' ve 90'ların meşhur figürleriyle zaman yolculuğuna çıkarıyor. Kolombiya'nın başkenti Bogota'da "X Kuşağı" sergisi, ziyaretçilerini 80' ve 90'ların meşhur figürleriyle zaman yolculuğuna çıkarıyor. Modanın döngüsel olduğunu iddia eden sergide eserleri sunulan sanatçılar, 30 yıl sonra 80'lerin popüler kültürünün yeniden hayata dönebileceğini savunuyor. Sergide, Geleceğe Dönüş, Terminator, İndiana Jones, ET, The Wizard filmlerinden ve Alf, The Ingalls gibi TV şovlarından figürler ziyaretçilerin ilgisine sunuluyor. Kültür Sanat AA / Juan David Moreno Gallego Kolombiya Kültür Sanat Haberler

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