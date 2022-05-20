Kolombiya'da iki yıllık pandemi arasının ardından moda haftası - Haberler

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Kolombiya'da iki yıllık pandemi arasının ardından moda haftası

AA - Juan David Moreno Gallego - Kültür Sanat
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Dünya genelinde milyonlarca insanın virüs kapmasına yüz binlerin ölmesine ve iki yıl boyunca hayatın normal akışının sekteye uğramasına neden olan Kovid-19 pandemisinin izleri yavaş yavaş siliniyor.

Dünya genelinde milyonlarca insanın virüs kapmasına yüz binlerin ölmesine ve iki yıl boyunca hayatın normal akışının sekteye uğramasına neden olan Kovid-19 pandemisinin izleri yavaş yavaş siliniyor. Kolombiya'nın başkenti Bogota, iki yıllık aranın ardından Bogota Moda Haftası'na ev sahipliği yapıyor. Üç gün sürecek organizasyonda Kolombiya'nın ünlü moda tasarımcılarının kreasyonları sergilenecek.

AA / Juan David Moreno Gallego - Kültür Sanat

Kolombiya, Moda, Kültür Sanat, Haberler

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