Kolombiya'da iki yıllık pandemi arasının ardından moda haftası - Haberler

Dünya genelinde milyonlarca insanın virüs kapmasına yüz binlerin ölmesine ve iki yıl boyunca hayatın normal akışının sekteye uğramasına neden olan Kovid-19 pandemisinin izleri yavaş yavaş siliniyor. Kolombiya'nın başkenti Bogota, iki yıllık aranın ardından Bogota Moda Haftası'na ev sahipliği yapıyor. Üç gün sürecek organizasyonda Kolombiya'nın ünlü moda tasarımcılarının kreasyonları sergilenecek.