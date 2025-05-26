Karabük'te Türk Mutfağı Haftası'nda Yöresel Lezzetler Tanıtıldı

Karabük'te "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri kapsamında kentin yöresel lezzetleri tanıtıldı.

Safranbolu ilçesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde "Karabük Lezzet Şenlikleri" düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Karabük Valisi Mustafa Yavuz, bu coğrafyaya ait olan lezzetlerin, kültürün bir parçası olduğunu söyledi.

Yavuz, Anadolu'ya, bu topraklara, bu coğrafyaya ait lezzetlerin keşfedilmesi gerektiğini belirterek, "Bu keşiflerimizle doğru reçeteleri, doğru tarifleri bulup çıkarmamız lazım. Bu lezzetlerimizi hem ülkemize hem de diğer ülkelere tanıtmamız lazım. Bu coğrafyanın değerlerini bütün dünyaya da bu anlamda anlatmamız lazım." diye konuştu.

Halk oyunları gösterisinin ardından stantları gezen Vali Yavuz, katılımcılara yöresel ürünlerden ikram etti.

Etkinlik kapsamında kentin yöresel ve doğal lezzetleri sergilendi.