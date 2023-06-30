İtalya'da Kolezyum'a zarar veren turistin kimliği tespit edildi

İtalya Kültür Bakanı Sangiuliano hafta içinde Kolezyum'a anahtarla kız arkadaşının adını kazıyan kişinin çekilen videosunu ifşa etmiş ve "Bir turistin dünyanın en ünlü yerlerinden biri olan Kolezyum'a kız arkadaşının ismini kazıyarak zarar vermesini son derece ciddi, değersiz ve büyük bir nezaketsizlik olarak görüyorum. Umarım bunu yapan kişi tespit edilir ve yasalarımıza göre cezalandırılır" açıklamasını yapmıştı. Bakan Sangiuliano dün bahsi geçen turistin kimliğinin tespit edildiğini açıklayarak polise teşekkür etti.