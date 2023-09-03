İskilip Belediyesi Dolma Turşu Çilek Festivali'nde Ece Mumay Konseri

İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen Dolma Turşu Çilek Festivali etkinlikleri kapsamında ünlü şarkıcı Ece Mumay konser verdi. Konser büyük bir ilgiyle karşılandı ve binlerce vatandaş birlikte şarkılar söyledi. Konser sonunda Belediye Başkanı Ali Sülük, Ece Mumay'a çiçek takdim etti.

İskilip Belediyesi tarafından düzenlenen Dolma Turşu Çilek Festivali etkinlileri çerçevesinde ünlü şarkıcı Ece Mumay konser verdi.

Ece Mumay konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Mumay sevilen şarkılarını konsere gelen binlerce vatandaşla hep bir ağızdan söyledi. Büyük bir coşkunun yaşandığı konser sonunda Belediye Başkanı Ali Sülük Ece Mumay'a çiçek takdim etti.

Belediye Başkanı Ali Sülük, "Gençlerimizden gelen yoğun istek üzerine, bu yıl ki festivalimizde onlar için muhteşem gençlik konseri düzenledik. Ünlü şarkıcı Ece Mumay'ı İskilipli hayranları ile buluşturduk" dedi. - ÇORUM