Indie rock ve post-punk müzik türünün önde gelen topluluklarından biri olan Interpol, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu. Konserde grup, popüler parçalarının yanı sıra geçmiş albümlerden klasik haline gelen şarkılarını da seslendirdi. Interpol'ün 1997'de kurulan ve çıkardığı albümlerle müzik dünyasındaki yerini kalıcılaştırdığı belirtildi.

Indie rock ve post-punk müzik türünün önde gelen topluluklarından biri olarak gösterilen Interpol, İstanbul'da müzikseverlerle buluştu.

Vokal ve ritim gitarda Paul Banks, baş gitarist ve arka vokalde Daniel Kessler ve davulda Sam Fogarino'dan oluşan grup, dünya turneleri kapsamında UNIQ Açıkhava İstanbul'da sahne aldı.

Konserde topluluk popüler parçalarının yanı sıra geçmiş albümlerden klasik haline gelen şarkılarını da seslendirdi.

Yorumladıkları parçalar arasında "Narc", "Evil", "Pda", "Roland", "Evil" ve "Fables" yer aldı.

New York'ta 1997'de kurulan Interpol'ün 2002'de çıkardığı ilk albümü "Turn on the Bright Lights", ünlü müzik dergisi NME tarafından 2002'nin en iyi 10 albümü arasında gösterildi ayrıca Pitchfork Media tarafından 2002 yılının en iyi albümü seçildi.

Topluluk daha sonra 2004'de "Antics" ve 2007'de "Our Love to Admire" çıkardığı albümlerle müzik dünyasındaki yerini kalıcılaştırdı.