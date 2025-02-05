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Hadrianopolis Antik Kenti Ören Yeri Statüsüne Kavuştu

Hadrianopolis Antik Kenti Ören Yeri Statüsüne Kavuştu
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AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Eskipazar'daki Hadrianopolis Antik Kenti'nin ören yeri statüsüne geçişini duyurdu. Bu gelişmenin bölge turizmi açısından büyük önem taşıdığı belirtiliyor.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, Eskipazar ilçesindeki Hadrianopolis Antik Kenti'nin ören yeri statüsüne kavuşmasına ilişkin açıklama yaptı.

Şahin, Hadrianopolis'te 2023'te yapımına başlanan karşılama merkezinin inşasının tamamlandığını ve geçici kabulün yapıldığını belirtti.

Karşılama merkezinin ardından ören yeri statüsü için başvuruda bulunduklarını aktaran Şahin, şunları kaydetti:

"Başvurumuz, Bakanlık uzmanlarının incelemesinin ardından onaylandı. Artık Hadrianopolis, ören yeri statüsünde. İlimizin turizmi için bu büyük bir gelişme. Hadrianopolis, artık turizmin önemli odak noktası ve Karadeniz Bölgesi'ndeki en değerli arkeolojik merkezlerden biri."

Keskinkılıç da Eskipazar ve Karabük turizmi açısından büyük gelişme yaşandığını belirterek, "Ören yeri statüsüyle turist sayısında önemli artış bekliyoruz. Ören yeri statüsü, turizm acentelerinin burada resmi olarak faaliyet göstermesinin de önünü açacak. Bundan sonra antik kentimizin tanıtımı sadece Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından değil, birçok kurum tarafından da desteklenecek. Hadrianopolis'in tanınırlığını artıracak bu adım, bölge turizmi için büyük önem arz ediyor." ifadelerini kullandı.

Şahin ve Keskinkılıç, başta Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy olmak üzere Bakanlık yetkililerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: AA / Ahmet Anıl Özler - Kültür Sanat
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