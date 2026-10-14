Haberler

Gökçeada’da Kaymakam Acar, proje kapsamında Şeker ailesiyle 30 dakika kitap okudu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Gökçeada’da Kaymakam Acar, proje kapsamında Şeker ailesiyle 30 dakika kitap okudu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gökçeada’da 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesi kapsamında Kaymakam Osman Acar ve heyet, Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi ve Şeker ailesinin evine konuk oldu. Heyet, Şeker ailesiyle 30 dakika kitap okudu; projeyle okuma alışkanlığının topluma yayılması hedefleniyor.

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde başlatılan 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesi, öğrenciler ve ailelerin katılımıyla devam ediyor. Gökçeada Kaymakamı Osman Acar ise evde kitap okuyan ailelere eşlik ediyor.

Gökçeada Kaymakamlığı öncülüğünde, ilçede kitap okuma kültürünün yaygınlaştırılması ve okuma alışkanlığının hayatın doğal bir parçası haline getirilmesi amacıyla sürdürülen 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesi, öğrenci ve ailelerin katılımıyla devam ediyor. Proje çerçevesinde Gökçeada Kaymakamı Osman Acar, Cumhuriyet Savcısı Ahmet Tayip Dikici, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zafer Tepeli ile okul yöneticisi ve öğretmenler, Cumhuriyet İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Sare Şeker ve ailesinin evine konuk oldu. Erhan Şeker ve Tuğçe Şeker tarafından misafir edilen heyet, Şeker ailesiyle birlikte 30 dakika boyunca kitap okudu.

Samimi bir aile ortamında gerçekleştirilen programda; çocukların kitapla kurduğu bağın güçlendirilmesi, aile içinde ortak okuma alışkanlığının geliştirilmesi ve kitap okumanın yalnızca okul hayatıyla sınırlı kalmayarak günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline getirilmesinin önemi vurgulandı. 'Ben Okuyorum, Gökçeada Okuyor' projesi ile kitapların okul sıralarından evlere, çocuklardan ailelerine ve toplumun bütün kesimlerine ulaşması; birlikte okuyan, birlikte düşünen ve okuma kültürünü bir hayat tarzına dönüştüren bir Gökçeada hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 27 sitede yayınlandı.
Brüksel'de polis memuru başından vurularak öldürüldü, cinayet soruşturması başlatıldı

Avrupa ülkesi şokta! Polis memuru korkunç şekilde öldürüldü
İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü

İstanbul'da korkunç olay! 3 yaşındaki çocuk şurup yüzünden öldü
Bakan Göktaş, Özgür Özel’in özrünü kabul etmedi: Özür diliyor ama böyle bir şey olabilir mi?

Bakan Göktaş, Özgür Özel’in özrünü kabul etmedi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki Viking'e takıldı

Bayern Münih, 56 milyon Euro değerindeki rakibine diş geçiremedi
Sylvester Stallone: Kızımın düğünü yüzünden emekli olamıyorum

80 yaşındaki Stallone’ye düğün faturası! Emeklilik bekleyecek
Eskişehir'de sokak ortasında silahlı kavga! 5 gözaltı, 2 tutuklama

Husumetli gruplar sokak ortasında birbirine girdi! Silahlar patladı
Trump'ın istifasını istediği ABD'nin Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle görevi bıraktı

Tartışmaların odağındaki büyükelçi baskılara daha fazla dayanamadı

69 yaşındaki yazar, DEAŞ operasyonunda ters kelepçeyle gözaltına alındı! Görüntülere soruşturma başlatıldı

Görüntüler tepki çekti, soruşturma için talimat geldi
Yamal'a Lemina'yı sordular! Verdiği tepki çok konuşulacak

"Yamal kim?" demişti! Bütün ülkenin diline düştü
Mahkumlarla verdiği pozlar başını yaktı! Kadın gardiyan görevden alındı

Verdiği poz başını fena yaktı!