Ferzan Özpetek'in 'Diamanti' Filmi 'Yılın Filmi' Ödülünü Kazandı

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İtalyan yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi 'Diamanti', prestijli Nastri d'Argento ödüllerinde 'Yılın Filmi' seçilerek büyük bir başarı elde etti. Film, 1970'li yıllarda Roma'daki bir terzi dükkanında çalışan kadınların hikayesini anlatıyor.

İtalya'da yaşayan ünlü yönetmen Ferzan Özpetek'in son filmi "Diamanti (Elmaslar)", ülkedeki prestijli sinema ödüllerinden Nastri d ' Argento'da (Gümüş Kuşak) "Yılın Filmi" ödülüne layık görüldü.

Sinema yazarları ve eleştirmenlerinin oylarıyla kazananların belirlendiği Nastri d'Argento ödülleri sahiplerini buldu.

Yönetmen Özpetek'in kariyerindeki 15'inci uzun metraj filmi olan "Diamanti" Nastri d'Argento'da "Yılın Filmi" ödülünü aldı.

Diamanti, mayıs ayında da ülkenin bir diğer prestijli sinema ödülü olan David di Donatello'da 'en iyi seyirci özel ödülü'ne değer bulunmuştu.

Luisa Ranieri, Jasmine Trinca, Stefano Accorsi, Paola Minaccioni, Geppi Cucciari, Kasia Smutniak ve Mara Venier gibi ünlü İtalyan oyuncuların yer aldığı "Diamanti"de, 1970'li yıllarda Roma'da büyük bir terzi dükkanında çalışan bir grup kadının hikayesi anlatılıyor.

Film, İtalya'da Aralık 2024'te vizyona girmişti.

Kaynak: AA / Barış Seçkin - Kültür Sanat
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