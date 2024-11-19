Erzincan Emniyeti'nden Karbonmonoksit Zehirlenmeleri İçin Uyarı

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaların soğuması ile yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, havaların soğumasıyla birlikte "soba dumanı zehirlenmelerine" karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

Kentte soba kullanımının yoğun olduğu mahallelere giden polis ekipleri, rüzgarlı havalarda dikkat edilmesi, belirli periyotlarda soba ve baca temizliğinin yapılması, geceleri sobanın söndüğünden emin olunması ve kömür yakılmaması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.