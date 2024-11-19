Üye Girişi
Haberler

Erzincan Emniyeti'nden Karbonmonoksit Zehirlenmeleri İçin Uyarı

Erzincan Emniyeti'nden Karbonmonoksit Zehirlenmeleri İçin Uyarı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Havaların soğumasıyla birlikte Erzincan Emniyet Müdürlüğü, soba dumanı zehirlenmelerine karşı vatandaşları bilgilendirdi. Ekipler, özellikle rüzgarlı havalarda dikkat edilmesi gereken hususları aktardı.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaların soğuması ile yaşanabilecek karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.

İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, havaların soğumasıyla birlikte "soba dumanı zehirlenmelerine" karşı bilgilendirme çalışması yaptı.

Kentte soba kullanımının yoğun olduğu mahallelere giden polis ekipleri, rüzgarlı havalarda dikkat edilmesi, belirli periyotlarda soba ve baca temizliğinin yapılması, geceleri sobanın söndüğünden emin olunması ve kömür yakılmaması yönünde vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: AA / Kemal Özdemir - Kültür Sanat
Rusya: Ukrayna uzun menzilli füzelerle saldırdı, 6 füzeden 5'ini düşürdük

Zelenski ilk kez ABD füzeleriyle Rusya'yı vurdu

 Yenidoğan Çetesi davasında 2. gün! Fırat Sarı'nın hemşiresinden ilk itiraf geldi

Sanığın sözleri Mahkeme Başkanı'nı kızdırdı: Bana akıl vermeyin

 Yenidoğan çetesi davasında Sağlık Bakanlığı avukatının itiraz ettiği soru

Davada bakanlık avukatının sorulmasını istemediği soru
Selahattin Demirtaş'tan Bahçeli'ye 'Öcalan' mesajı: İlk önce beni serbest bırakın

Demirtaş'tan Bahçeli'ye "Öcalan" mesajı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

SON DAKİKA! Ukrayna Rusya'ya mı saldırdı? Ukrayna Rusya'ya neden saldırdı? Bahar bu akşam var mı? 19 Kasım Bahar dizisi 25. bölüm yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, bileziği kim aldı? 19 Kasım Salı Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! Jaguar logosunu değiştirdi mi? Jaguar'ın yeni logosu nasıl? SPOTIFY ÇÖKTÜ MÜ? 19 Kasım Spotify neden açılmıyor, sorun ne? ABD Merkez Bankası Aralık ayı Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Yeni banknotlar ne zaman çıkacak? Masterchef'te ödül oyununu kim kazandı? 19 Kasım Masterchef'te hangi yarışmacı kazandı? MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? Dün akşam MasterChef'te kim kazandı? 20 Kasım İstanbul hava durumu | İstanbul'da bugün hava nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl, yağmur yağacak mı? KPSS LİSANS BAZINDA SIRALAMA AÇIKLANDI! KPSS lisans yeni branş bazında sıralama sonuçları açıklandı mı? KPSS sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.