Erkan Özdilek'in Zamanın Katmanları sergisi 30 Ekim'e kadar AKM'de görülebilecek

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Sanatçı Erkan Özdilek'in Zamanın Katmanları adlı kişisel sergisi 30 Ekim'e kadar Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) sanatseverlerle buluşuyor.

Sergide sanatçının 50 yılı aşan sanat yolculuğunda farklı zamanlarda ürettiği 7 büyük boyutlu eseri görülebiliyor.

Özdilek altın, gümüş ve petrol gibi malzemeleri yoğun biçimde kullandığı eserlerinde maddi dünyanın bitmeyen hırsları ile insanın değeri arasındaki çelişkiyi sorguluyor. Savaş ve barış karşıtlığı, bu süreçlerde yok olan insan ve insanlığı eksenine alan yapıtlarında ortak çığlığın izini sürüyor. Her şeye rağmen insan kalabilmenin değerini ortaya koyuyor.

Serginin küratörlüğünü Berna Demirhan üstlendi.

Erkan Özdilek

Sanatçı Erkan Özdilek, 1959'da Kayseri'de doğdu. 1982'de Marmara Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksek Okulu'nu bitirdi. Aynı yıl Devlet Resim ve Heykel Sergisi Başarı Ödülü'nü aldı. 1988'de Marmara Üniversitesi, Grafik Bölümü'nde araştırma görevlisi oldu. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde master ve doktora yaptı.

Salzburg Akademisi'ne burslu kabul edilen sanatçı, Viyana'da Avusturya hükümet bursu ile 5 ay boyunca projeler üretti.

Özdilek, 1994-1996 yıllarında Alman hükümeti bursu ile Düsseldorf ve Berlin'de projeler gerçekleştirdi. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinden emekli olan sanatçı, Maltepe Güzel Sanatlar Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev yapıyor.

Sanatçının üç eseri, kasımda gerçekleştirilecek COP31 Antalya 2026 BM İklim Zirvesi'nde sergilenecek.

Kaynak: AA