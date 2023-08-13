Çiğdem Tunç, Efes Tiyatro Festivali'nde ödül aldı ve denize girdi

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel'in destekleri ile Ege Tiyatrolar birliği tarafından bu yıl 2.si gerçekleşen Efes Tiyatro Festivali kapsamında, tiyatro camiasında Bursa'lı olarak tanınan Efes Selçuk2ta bir çok tiyatro sanatçısını yetiştiren, Tiyatro sanatçısı, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni merhum Hasan Öztürk Onur ödülünü Zihni Göktay, Tarık Papuçcuoğlu, Ayşen İnci, Bekir Aksoy ile birlikte alan tiyatro sanatçısı, aktirs, tiyatro yönetmeni ve genel sanat yönetmeni Çiğdem Tunç Pamucak sahilinden araba ile denize girdi.

Bir ara dalgalara karşı fazla hız yapınca arabadan denize düşme tehlikesi atlatan Çiğdem Tunç karada ya da denizde hız yapmanın oldukça tehlikeli olduğunu özellikle yaz tatiline giden ve yaz tatilinden dönenlerin, hem kendi canlarını hem de başkalarının can sağlıklarını tehlikeye atmamalarını, hız limitlerine, trafik kurallarına uymaları konusunda tatilcileri uyardı.