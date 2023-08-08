Cem Karaca'nın hayatı beyazperdeye aktarılıyor! Başrolde İsmail Hacıoğlu var

Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya, Anadolu rock müziğinin kurucularından Cem Karaca'nın hayatını beyazperdeye aktaracak. Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstleneceği filmin çekimlerine eylülde başlanacak.

"HAYRAN OLDUĞUM BİRİNİN FİLMİNİ YAPMAK HEYECAN VERİCİ"

Filmle ilgili konuşan Aksu, Cem Karaca'ya olan hayranlığını dile getirerek, "Çocukluğumda, gençliğimde, bugünkü olgunluk dönemimde hayran olduğum, neredeyse sinema sanatına bakışımı etkilemiş bir dünya devinin filmini yapmak benim için heyecan verici. Cem Karaca'yı hep 20. yüzyılın en büyük halk ozanı olarak gördüm. Benim için Homeros kadar önemlidir. Dadaloğlu, Karacaoğlan, modern Emrah'tır" ifadelerini kullandı.

CEM KARACA'YI İSMAİL HACIOĞLU OYNAYACAK

Aksu, filmde Cem Karaca'yı canlandıracak İsmail Hacıoğlu'nun oyunculuğunu, sahici ve samimi bulduğunun altını çizerek, "Bu projede birlikte olacağımız için ayrıca daha çok sevindim." ifadelerini kullandı. Danışmanlığını Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca ile yakın çevresinin yaptığı filmin senaryosunu Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme aldı.