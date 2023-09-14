Borusan Contemporary, yeni kültür sanat sezonunu açtı

Borusan Contemporary, yeni kültür sanat sezonu için hazırladığı sergilerle sanatseverleri çok katmanlı bir sanat deneyimine davet etmeyi amaçlıyor.

Güncel sanatın önemli isimlerinden Mat Collishaw'u, geçici sergi programı "Aritmi" kapsamında ağırlayan Borusan Contemporary'nin koleksiyon seçkisi ise "Dijital Mitolojiler" başlığı altında sanatseverlerle buluşuyor.

Basın ön gösteriminde yeni sezon sergilerine dair konuşan Borusan Contemporary Müdürü Kumru Eren, Collishaw'u 10 yıllık bir aradan sonra özel bir seçkiyle İstanbul'da ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.

Eren, "Collishaw, doğanın düzensizleşen kalp atışını, bilimlerin katettiği izlekten, yapay zeka teknolojileri aracılığıyla görselleştirdi. ' Aritmi' sergisi doğayı, bilimi ve tarihi çok disiplinli düşünen bir sanatçının adeta eskiz defteri." dedi.

"Animasyonlar ve çok farklı tür materyaller ile teknikler kullandım"

Britanyalı sanatçı Mat Collishaw da sergiye ilişkin şunları kaydetti:

"Borusan Contemporary'nin İstanbul Boğazı'nın kıyısındaki istisnai konumunu dikkate alan bir sergi oluşturmaya çalıştım. Sergide yapay zeka, 3 boyut yazıcı, elektrik ve mekanik mühendisliği, animasyonlar ve çok farklı tür materyaller ile teknikler kullandım. Farklı bakış açılarına sahip ziyaretçilerin buraya gelip ' Aritmi' sergisini deneyimleyeceği için çok heyecanlıyım."

İklim değişikliğinin dünyanın çehresini ve ekolojisini dramatik bir şekilde dönüştürdüğüne işaret eden Collishaw, "Çözüm kısmında bir sorun olduğu aşikar. Aritmi'deki çalışmalarımda çözülmemiş bilmeceleri çağrıştıran bir dizi nakış sunacağım. Bu sergide, içinde bulunduğumuz zor duruma ne yazık ki bir çözüm sunulmayacak, sadece içinde beceriksizce yönümüzü bulmaya çalıştığımız bilmecelerin yansıması parıldayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Serginin küratörü Sharp ise sanatçının bilim ve sanatı birlikte kullanarak doğaya dair yeni görme yollarını araştırdığını belirterek, şunları anlattı:

"Sanat ve bilim alanından iki önemli isim olan Albrecht Dürer ve Ernst Haeckel'ın çalışmalarını referans alan Collishaw, doğanın bozulmakta olan ritmini görselleştiriyor. 'Aritmi' sergisi, Dürer gibi Rönesans sanatçılarının dünyaya olan bakışımızı geliştirmek için son derece önemli olduğuna inandıkları ampirik yöntem ve doğa gözlemi kavramlarını gündeme getiriyor. Tıpkı Dürer gibi, Collishaw da yaklaşmakta olan felaketle ilgileniyor."

Küratörlüğünü Necmi Sönmez'in üstlendiği ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan 61 yapıtlık bir seçki sunan "Dijital Mitolojiler" sergisi de Yeni Medya sanatının farklı üretim olanaklarıyla şekillenen deneysel yaklaşımlarını ön plana çıkarıyor.

Sergiler, 18 Ağustos'a kadar Perili Köşk'te ziyaret edilebilecek.