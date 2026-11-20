Bartın Üniversitesi (BARÜ) Türk Sanat Müziği Korosu, Şef Sezen Fındık Öztaş yönetiminde ilk çalışmasını gerçekleştirdi.

Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademik ve bilimsel faaliyetlerinin yanı sıra kültür ve sanat alanındaki çalışmalarını da sürdürüyor. Bu kapsamda Şef Sezen Fındık Öztaş yönetiminde oluşturulan Türk Sanat Müziği Korosu, Rektörlük Binası Konferans Salonu'nda ilk çalışmasını yaptı. BARÜ'nün akademik ve idari personelini müziğin birleştirici gücü etrafında buluşturan koro, Türk sanat müziğinin köklü geçmişini ve kültürel zenginliğini yaşatmayı hedefliyor. Koro çalışmalarıyla katılımcıların sanatsal birikimlerinin geliştirilmesi, birlikte müzik yapma kültürünün yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

BARÜ'de sanatın birleştirici gücüyle ortak çalışma kültürü gelişiyor

Koronun ilk çalışmasına eşlik eden BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, kültür ve sanat faaliyetlerinin kurumsal birlikteliğe sunduğu katkıya dikkat çekerek "Üniversitemizin hem akademik hem idari personeli şu an burada. Burada olmanız mutluluk verici. Üniversitemizde birlikte hareket etme kültürünü son derece önemli buluyoruz. Şef Sezen Fındık Öztaş hocamızın bugün başlatmış olduğu bu koro da bu anlayışa katkı sunacak. Eminim ki yakın bir zamanda bölge üniversitelerine hizmet verebilecek bir kapasiteye ulaşmış olacağız. Bu koro bizlere farklı deneyimler de sunacak ve ortak çalışma kültürünün yaygınlaşmasında bu koronun etkisini göreceğiz." dedi.

Türk sanat müziğinin zengin mirası BARÜ'de yaşatılacak

Türk sanat müziğinin farklı dönemlerine ait eserlerin ele alınacağı koroda, katılımcıların müzikal becerilerinin geliştirilmesi ve koro disiplini içerisinde ortak bir repertuvar oluşturulması amaçlanıyor. BARÜ Türk Sanat Müziği Korosu'nun, ilerleyen süreçte gerçekleştireceği çalışmalarla daha geniş kitlelere ulaşması ve bölgedeki kültür sanat faaliyetlerine katkı sunması öngörülüyor.

Şef Sezen Fındık Öztaş yönetiminde gerçekleştirilecek koro çalışmaları, her çarşamba devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı