Bandırma Müze Gemisi 2023'te Rekor Ziyaretçi Sayısına Ulaştı

GAZİ Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi, 2023 yılının ilk 6 ayında rekor düzeyde ziyaretçiyi ağırladı. 2023 yılının ilk 6 ayında 126 bin 221 kişiyi misafir eden Bandırma Müze Gemisi, son 5 yılın en fazla ziyaretçi sayısına ulaştı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 18 silah arkadaşıyla birlikte 19 Mayıs 1919'da İstanbul'dan Samsun'a geldiği Bandırma Vapuru'nun replikası olan Bandırma Müze Gemisi her yıl on binlerce kişi tarafından ziyaret ediliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olan müze, 'Milli Mücadele' ruhunu yaşamak isteyenlerin yoğun ilgisini çekiyor. Bandırma Müzesi Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısında ise rekor düzeyde artış yaşandı. 2001 yılında yapılan ve 18 Mayıs 2003 yılında da müze olarak hizmete giren Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi'ni 2023'ün ilk 6 ayında 126 bin 221 kişi ziyaret etti. Bu sayınının son 5 yılın aynı dönemi değerlendirildiğinde en yüksek sayı olduğu belirtildi. Geçen yılın 6 ayına göre ziyaretçi sayısı 80 bin 403 kişi arttı. Müzeyi 2021 yılında 42 bin 72'si öğrenci 174 bin 735 kişi, 2022 yılında ise 63 bin 566'sı öğrenci 259 bin 107 kişi ziyaret etti.

Ön güvertede yer alan ve bir kamara olarak düzenlenen Atatürk'ün Savarona Yatı'ndaki yatak odasına benzer şekilde tasarlanmış odada ceviz ağacından üretilmiş 1900'lü yıllara ait sandalye, karyola ve komodinler bulunuyor. Yatak odasının hemen karşı çaprazından inilen alanda geminin ambar kısmı yer alıyor. 35 bin metrekare alana kurulmuş olan Bandırma Müze Gemisi ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi bünyesinde; Çanakkale Savaşı ve düşmanın İzmir'den denize dökülüşünü temsil eden Türkiye'nin en uzun seramik rölyefleri, Samsun ve çevre ilçelerinden, İstiklal Savaşı'nda kaybettiğimiz 1200 şehidimizin yer aldığı şehitler yazıtı, Milli Mücadele'yi anlatan 10 adet bronz rölyef ve yedi figürlü Milli Kurtuluş Anıtı bulunuyor.