Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz - Haberler

Bakan Ersoy: Festivaller sayesinde şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Şehirlerimizin gelişmesine önemli katkılar sağlayacak festivaller sayesinde, şehirlerimizin marka değerine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Kültürü ve turizmi birbirinden ayırmamız artık mümkün değildir. Bu anlayışla uluslararası standartlarda kültür sanat altyapıları oluşturacağız" dedi.

Bakan Ersoy, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde, 'Başkent Kültür Yolu Festivali' kapsamında '75'inci Devlet Resim ve Heykel Yarışması Sergisi'nin ön gösterimi ve ödül törenine katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Bakan Ersoy, dünyanın resimle, müzikle, sevgiyle güzelleşeceğini belirterek, "İnsanoğlu zor bir süreçten geçiyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan salgın sürecinde uzun bir süre evlerimizden çıkamadık. Bir çok şeye elimizi uzatamıyor, neredeyse başımızı camdan çıkaramaz bir hale gelmiştik. Sanatçının sesinin daha fazla duyulduğu bir dünyada barışın, kardeşliğin, adaletin de sesi daha fazla çıkmış olacaktır. Bahsetmiş olduğum tüm zor koşulları sanatın iyileştirici gücüyle geride bırakacağız. Biz dünyayı, resimle, müzikle, sinemayla, romanla, sevgiyle ve şiirle güzelleştireceğiz. Bu nedenle Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak ülkemizde tam anlamıyla bir kültür sanat seferberliği başlatmış durumdayız. Sanatçılarımızın sesinin ülkemizin dört bir yanında duyulması, dünyaya yankılanması adına desteklerimizi arttırmış bulunmaktayız" diye konuştu.

Bakan Ersoy, etkinliğin ardından bir süredir restorasyon çalışmaları devam eden Etnografya Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi.