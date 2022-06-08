ZONGULDAK - Ayakkabı ustası 30 metrekarelik dükkanında mesleğini ilk günkü heyecanla yapıyor - Haberler

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki Cevat Dilber, gelişen teknolojiye inat 30 metrekarelik atölyesinde ayakkabı tamiri yaparak mesleğini ilk günkü heyecanla sürdürüyor.

Gülüç beldesi Merkez Mahallesi'nde yaşayan ve kentin en eski ayakkabı tamircileri arasında yer alan evli ve 2 çocuk babası Dilber, mesleğe 15 yaşında çırak olarak başladı.

Zaman içerisinde kendisini geliştiren Dilber, kendi dükkanını açarak erkek ayakkabısı imalatı yapmaya başladı.

Sabahın erken saatlerinde dükkanını açan Dilber, her gün hiç aksatmadan geldiği 30 metrekarelik atölyesinde müşterilerinin hem ayakkabılarını onarıyor hem de ev hanımlarının getirdiği çelik türü malzemeleri tamir ediyor.

Ekmek teknesini aynı zamanda sahipsiz hayvanlara da açan Dilber, onları hem besliyor hem de sahiplendirerek birçok insana örnek oluyor.

"Günlük ne gelirse tamir için onu yapıyorum"

Cevat Dilber, AA muhabirine, ayakkabı tamirciliğine 41 yıldır aralıksız olarak devam ettiğini söyledi.

Meslekten elde ettiği kazançla evlenip çocuklarını büyüttüğünü aktaran Dilber, atölyesine gelen sahipsiz kedi ve köpekleri de beslediğini, şimdiye kadar 30'a yakın sahipsiz hayvanı "sıcak yuva"ya kavuşturduğunu dile getirdi.

Dilber, atölyeye sabah saatlerinde geldiğinde ilk olarak kedi ve köpeğini beslediğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Veteriner kontrolünde bazılarının tedavileri var, onları yapıyorum. Daha sonra da komşularımla oturup çay içiyor, ardından da günlük iş programıma bakıyorum. Özellikle şu işi yapacağım diye bir şey yok tabii ki günlük ne gelirse tamir için onu yapıyorum. Örneğin gün içerisinde çanta, ayakkabı, terlik gelir. Bazen de ev eşyalarından gelir. Çelik eşyalardan getirilenleri de tamir edebiliyorum. Çocuklar bazen futbol topu getirir onları tamir ederim. Genellikle ev eşyaları türünde ama ağırlıklı ayakkabı tamiri yapıyorum."

Meslek hayatında birçok çırak yetiştirdiğini ancak onların hiçbirinin bu işi yapmadığını ifade eden Dilber, "Bu meslekte hayatını idame ettirebilmek gelir açısından zor olduğu için bu mesleği yapmadılar. Gençlikte bu mesleğe pek yönelen yok. Bizden sonrası için ne olacak, biz de bilmiyoruz." diye konuştu.

Dilber, emekli olmasına rağmen birilerine faydalı olmaya çalıştığını belirterek, "Ayrıca 3-5 para kazanıyorum. Her gelen müşteriden bir şeyler öğrendiğimi, bir şeyler verdiğimi, onların da bana bir şeyler kattığını düşünüyorum." dedi.