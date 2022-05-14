Antalya'da festival kapsamında &quot;Yörük göçü&quot; etkinliği - Haberler

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Antalya'da festival kapsamında "Yörük göçü" etkinliği

AA - Mehmet Çakmak - Kültür Sanat
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Antalya'da festival kapsamında 'Yörük göçü' etkinliği

Kumluca ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Yörük göçü" etkinliği gerçekleştirildi.

KUMLUCA, ANTALYA (AA) - Kumluca ilçesinde bu yıl 23.'sü düzenlenen Tarım ve Seracılık Festivali kapsamında "Yörük göçü" etkinliği gerçekleştirildi.

Yörüklerin yaylaya göçlerinin canlandırıldığı programda, geleneksel kıyafetleri giyenler, geçmişte kullanılan tarım aletlerinin yanı sıra at, eşek, deve, keçi, koyun ve köpeklerle yürüdü.

Gödene Caddesi'nde başlayan "Yörük göçü" Karatepe Stadyumu'nda sona erdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, 2 yıldır yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gerçekleştiremedikleri festivalin bu yıl Antalyalılar ve turistlerle buluştuğunu söyledi.

Festivale halkın katılımının yoğun olduğunu dile getiren Köleoğlu, Yörük kültürünü yaşatmaya çalıştıklarını vurguladı.

AA / Mehmet Çakmak - Kültür Sanat

tarım ve seracılık festivali, Kumluca, Tarım, Kültür Sanat, Haberler

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